Весілля Єлизавети II і принца Філіпа: історичні кадри з церемонії

Шлюб Єлизавети II та принца Філіпа є найтривалішим в історії Британського королівства. Пара була разом 73 роки, вони виховали 4 дітей, 8 онуків і 10 правнуків.

OBOZREVATEL зібрав головні моменти королівського весілля принцеси Єлизавети та герцога Единбурзького. Церемонія стала найяскравішою подією в Британії після Другої світової війни.

Королева Єлизавета і принц Філіп обвінчалися 20 листопада 1947 року у Вестмінстерському абатстві.

Нареченій Єлизаветі був 21 рік, а її майбутньому чоловіку Філіпу – 26.

З тканинами в повоєнній Британії була велика проблема – їх видавали за картками. Уряд виділив Єлизаветі 200 додаткових купонів на сукню.

Коло запрошених обмежили до мінімуму, тому на церемонії було 2000 гостей. Молодята отримали 2500 подарунків на весілля зі всього світу.

Принц Філіп сам придумав дизайн обручки нареченої і зробив її з діадеми матері Аліси Баттенберзької, яка була правнучкою королеви Вікторії.

До палацу на кареті Єлизавета їхала разом із батьком Георгом VI. Принцеса отримала титул королеви лише через 5 років після весілля.

Вперше закохані побачили одне одного в 1934 році на весіллі грецької принцеси Марини. Тоді Єлизаветі було 8 років, а Філіпу – 13. Через кілька років на одному з сімейних обідів представниця монаршої родини зрозуміла, що блондин-моряк підкорив її серце.

На традиційній фотографії з друзями та родичами в подружок нареченої в руках букети, а Єлизавета стоїть без квітів. Куди зник букет, досі ніхто не знає.

Майбутня королева Єлизавета наполягла на тому, щоб виголосити традиційну промову, обіцяючи "коритися" чоловікові. Принц Філіп був першим аристократом, який публічно склав обітницю вірності дружині: "Я, Філіп, герцог Единбурзький, є вашим вірним васалом і душею, і тілом, і діяннями, і помислами. Істинно і вірно клянусь, що готовий жити і померти в ім'я вас. Нехай допоможе мені Бог".

Весілля Єлизавети й Філіпа стало першою королівською подією, яку транслювали по телебаченню та радіо.

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