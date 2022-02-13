8 роскошных украшений принцессы Дианы, которые достались Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Дария Скуб
Красота
3 минуты
8 роскошных украшений принцессы Дианы, которые достались Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Принцесса Диана, мама принцев Уильяма и Гарри, в 1997 году трагически погибла в автокатастрофе. После этого ее коллекция изысканных украшений, по обычаям аристократических семейств, перешла по наследству сыновьям.

Теперь на светских мероприятиях супруги принцев – Кейт Миддлтон и Меган Маркл – дополняют свои грациозные платья фамильными драгоценностями. Подробнее об этих подарках читайте в материале OBOZREVATEL.

  • Кольцо с сапфиром

Именно с этой драгоценностью принц Уильям сделал предложение любимой Кейт Миддлтон. Ранее его папа, принц Чарльз, подарил это кольцо леди Ди, когда собирался жениться на ней. Кстати, украшение выбирала "королева человеческих сердец" в каталоге работ Дома Garrard: ей понравился не только сапфир, но и 14 бриллиантов, размещенных на украшении в форме овала.

Видео дня
Кольцо с сапфиром, которое ранее носила принцесса Диана, теперь принадлежит Кейт Миддлтон.
  • Жемчужный браслет

У леди Ди было немало украшений с жемчугом. Она обожала их не только за красоту, но и за универсальность – их можно было сочетать как с классическими костюмами разных цветов, так и с разноцветными платьями. Жемчужный браслет принцессы Дианы теперь принадлежит Кейт Миддлтон. Она надевала драгоценность на светское мероприятие только один раз – в 2017 году.

Жемчужный браслет на принцессе Диане и Кейт Миддлтон.
  • Кольцо с аквамарином.

Когда Меган Маркл стала герцогиней Сассекской, ей принц Гарри подарил кольцо с большим аквамарином. Ранее эту драгоценность надевала принцесса Диана после развода с принцем Чарльзом: в 1996 году она сняла кольцо для помолвки с сапфиром и заменила его украшением с кристально голубым камнем.

Кольцо с аквамарином, принадлежавшее леди Ди, теперь носит Меган Маркл.
  • Серьги с сапфирами

На свадьбу принца Чарльза и Дианы невесте принц из Саудовской Аравии подарил серьги с сапфирами. Они прекрасно гармонировали с кольцом для помолвки леди Ди. Теперь эта драгоценность принадлежит Кейт Миддлтон. Ее герцогиня надевает только на торжественные события.

Серьги с сапфирами на принцессе Диане и Кейт Миддлтон.
  • Серьги-бабочки

Принц Гарри подарил своей жене Меган Маркл серьги в форме бабочек. Раньше они принадлежали принцессе Диане. Это украшение изготовлено полностью из золота, а внутри него – голубые камни. Леди Ди всегда носила эту драгоценность вместе с колье в таком же стиле. А вот герцогиня Сассекская больше поклонница минимализма, поэтому надевает только серьги.

Серьги-бабочки на леди Ди и Меган Маркл.
  • Часы Cartier

Этот подарок Меган Маркл от мужа – одно из самых дорогих украшений из коллекции леди Ди. Часы Cartier изготовлены из золота. Во время светских мероприятий супруга принца Гарри часто дополняет образы этой драгоценностью.

Часы Cartier принцессы Дианы теперь носит Меган Маркл.
  • Серьги с жемчугом

Леди Ди надевала эти серьги только на торжественные мероприятия. Например, в 1990 году, на прием к императору Японии Акихито. Украшение из жемчуга и бриллиантов подарили принцессе на свадьбу Collingwood Jewellers. Унаследовала драгоценность Кейт Миддлтон, поэтому ее часто можно увидеть в платье белого или молочного цвета и с серьгами.

Серьги с жемчугом, которые ранее принадлежали принцессе Диане, теперь носит Кейт Миддлтон.
  • Браслет Cartier

Сейчас Меган Маркл часто надевает тоненький бриллиантовый браслет Cartier. А раньше он принадлежал принцессе Диане. Более того, это была одна из самых любимых драгоценностей принцессы: носила его чуть ли не каждый день на мероприятия разных масштабов.

Браслет Картира на принцессе Диана и Меган Маркл.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых дорогих украшениях Елизаветы II, которые достались Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

наследствоПринц Гаррипринц ЧарльзПринц УильямМеган МарклКейт МиддлтонПринцесса Беатрис