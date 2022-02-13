8 роскошных украшений принцессы Дианы, которые достались Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Принцесса Диана, мама принцев Уильяма и Гарри, в 1997 году трагически погибла в автокатастрофе. После этого ее коллекция изысканных украшений, по обычаям аристократических семейств, перешла по наследству сыновьям.

Теперь на светских мероприятиях супруги принцев – Кейт Миддлтон и Меган Маркл – дополняют свои грациозные платья фамильными драгоценностями. Подробнее об этих подарках читайте в материале OBOZREVATEL.

Кольцо с сапфиром

Именно с этой драгоценностью принц Уильям сделал предложение любимой Кейт Миддлтон. Ранее его папа, принц Чарльз, подарил это кольцо леди Ди, когда собирался жениться на ней. Кстати, украшение выбирала "королева человеческих сердец" в каталоге работ Дома Garrard: ей понравился не только сапфир, но и 14 бриллиантов, размещенных на украшении в форме овала.

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Жемчужный браслет

У леди Ди было немало украшений с жемчугом. Она обожала их не только за красоту, но и за универсальность – их можно было сочетать как с классическими костюмами разных цветов, так и с разноцветными платьями. Жемчужный браслет принцессы Дианы теперь принадлежит Кейт Миддлтон. Она надевала драгоценность на светское мероприятие только один раз – в 2017 году.

Кольцо с аквамарином.

Когда Меган Маркл стала герцогиней Сассекской, ей принц Гарри подарил кольцо с большим аквамарином. Ранее эту драгоценность надевала принцесса Диана после развода с принцем Чарльзом: в 1996 году она сняла кольцо для помолвки с сапфиром и заменила его украшением с кристально голубым камнем.

Серьги с сапфирами

На свадьбу принца Чарльза и Дианы невесте принц из Саудовской Аравии подарил серьги с сапфирами. Они прекрасно гармонировали с кольцом для помолвки леди Ди. Теперь эта драгоценность принадлежит Кейт Миддлтон. Ее герцогиня надевает только на торжественные события.

Серьги-бабочки

Принц Гарри подарил своей жене Меган Маркл серьги в форме бабочек. Раньше они принадлежали принцессе Диане. Это украшение изготовлено полностью из золота, а внутри него – голубые камни. Леди Ди всегда носила эту драгоценность вместе с колье в таком же стиле. А вот герцогиня Сассекская больше поклонница минимализма, поэтому надевает только серьги.

Часы Cartier

Этот подарок Меган Маркл от мужа – одно из самых дорогих украшений из коллекции леди Ди. Часы Cartier изготовлены из золота. Во время светских мероприятий супруга принца Гарри часто дополняет образы этой драгоценностью.

Серьги с жемчугом

Леди Ди надевала эти серьги только на торжественные мероприятия. Например, в 1990 году, на прием к императору Японии Акихито. Украшение из жемчуга и бриллиантов подарили принцессе на свадьбу Collingwood Jewellers. Унаследовала драгоценность Кейт Миддлтон, поэтому ее часто можно увидеть в платье белого или молочного цвета и с серьгами.

Браслет Cartier

Сейчас Меган Маркл часто надевает тоненький бриллиантовый браслет Cartier. А раньше он принадлежал принцессе Диане. Более того, это была одна из самых любимых драгоценностей принцессы: носила его чуть ли не каждый день на мероприятия разных масштабов.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых дорогих украшениях Елизаветы II, которые достались Кейт Миддлтон и Меган Маркл.