Как известные украинские политики выглядели в детстве: фото Порошенко, Кличко, Зеленского

Хоть сегодня в это и сложно поверить, люди, которые решают судьбу страны, были обычными детьми: Кличко хотел стать летчиком, а Тимошенко – гимнасткой. Они все ходили на различные кружки или занимались спортом.

Родственники, друзья и одноклассники рассказали, чем увлекались юные дипломаты. OBOZREVATEL показывает, как выглядели будущие украинские политики.

Владимир Зеленский – действующий президент Украины родом из Кривого Рога, в детстве пользовался популярностью среди сверстников. Любимыми игрушками президента были кухонные принадлежности. "Его в сад тянуло страшно! Он был там центром внимания, собирал всех вокруг себя, игры придумывал. А вернувшись из садика, больше всего любил играть... с мясорубкой – еще той, старой, советской!" – рассказывала мама Рима Владимировна.

Зеленский хорошо закончил школу с двумя четверками, также имел тягу к гуманитарным наукам. Он занимался музыкой, тяжелой атлетикой, танцами и собирал марки.

Петр Порошенко – пятый президент Украины, который сейчас возглавляет партию "Европейская Солидарность". Порошенко родился в Одесской области, в детстве был спокойным и вежливым. Родные вспоминают, что маленький Петр Алексеевич всегда очень любил сладкое. В школе экс-президент интересовался иностранными языками, с первого класса изучал французский.

Виталий Кличко – мэр Киева, в прошлом известный боксер рассказал, что в детстве хотел быть пилотом, но слишком высокий рост разрушил мечту. "Мы тогда жили в Казахстане, недалеко от Байконура, и вместе с братом наблюдали запуски ракет, сидя на крыше нашей пятиэтажки. Поэтому других вариантов при выборе будущей профессии просто не было. Но когда я вырос, со своей мечтой пришлось расстаться – мне прямо сказали, что с таким ростом я не помещусь ни в один военный самолет", – вспоминал политик.

Юлия Тимошенко – украинский политический деятель и руководительница ВО "Батьківщина" родилась в Днепре. Юлия Владимировна росла без отца и часто рассказывает о трудном детстве. В школьные годы Юлией восхищались все сверстники, она умела произвести на себя впечатление – вспоминают одноклассники Тимошенко. Также девочка долгое время занималась художественной гимнастикой.

Андрей Садовый – мэр Львова и глава партии "Самопоміч". В школе Андрей Иванович был на доске почета и учился на отлично, но в колледже мэр съехал на "тройки". Сам Садовой с гордостью вспоминает свое трудовое прошлое: первые деньги он зарабатывал, рубая на мясо на базаре.

Александр Турчинов – украинский политик, до 2019 года работал секретарем СНБО. Родился Турчинов в Днепре, всегда был спокойным ребенком и уделял много времени обучению. В подростковом возрасте парень активно занимался спортом, мечтал развивать спортивную карьеру.

Арсений Яценюк – дважды премьер-министр Украины. Маленький Арсений Петрович стремился быть медиком: он надевал белый халат и лечил всех гостей, которые приходили к нам, вспоминает мать Мария Григорьевна. Политик с детства хотел иметь собаку, но его мечта не осуществилась.

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