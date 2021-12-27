Как выглядела самая толстая женщина в мире, похудевшая на 416 кг. Фото до и после

Американка Розали Брэдфорд при жизни была дважды отмечена в Книге рекордов Гиннеса: сначала как самая толстая женщина в мире, а впоследствии – как самая похудевшая. Благодаря невероятной силе воли и жажды к лучшему она смогла избавиться от 416 килограмм всего за несколько лет.

Розали умерла в 2006 году, однако ее история до сих пор мотивирует желающих похудеть во всем мире. OBOZREVATEL рассказывает, как самой толстой женщине в мире удалось побороть себя и кардинально изменить жизнь (чтобы посмотреть фото до и после, доскролльте до конца страницы).

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Детство уникальной женщины было наполнено разочарованиями и насмешками. В 1943 году в Пенсильвании полугодовалого малыша бросила мать, потому она воспитывалась няней. В возрасте 8 лет Розали забрали в приемную семью.

Брэдфорд с 6 лет начала стремительно набирать вес, а к 14 годам весила 100 килограмм. Поэтому ее часто оскорбляли сверстники, однако школьница не могла прекратить толстеть. В 15 ее вес составлял 140 кг.

Несмотря на свои проблемы, Розали удалось найти чуткого и заботливого мужа Роберта, которому она позже была благодарна за то, что он окружил ее любовью и поддержкой в самые трудные моменты жизни.

Критической отметки почти в 600 кг американка достигла, когда родила сына и подхватила заражение крови. Все, что тогда могла делать несчастная женщина – лежать в постели и есть.

Собственная беспомощность и затяжная депрессия заставили маму маленького ребенка совершить попытку самоубийства, приняв обезболивающие препараты. Однако таблетки не сработали.

В 1994 году Розали впервые попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая толстая женщина на планете, но такое признание совсем не ее радовало. Так о несчастье Брэдфорд узнал терапевт и специалист по диетам и здоровому питанию Ричард Симмонс, сразу пославший пациентке свои рекомендации.

Единственное на что в то время была способна американка – хлопать в ладони и сменить свой рацион, благодаря чему она в первый же год потеряла 190 кг.

Продолжая питаться по системе Ричарда, Розали вскоре похудел почти вдвое – вес ее приблизился к 300 кг.

В конце концов она дошла до рекордных 128 кг. Общая потеря килограммов составила 416 кг. Это был рекорд, официально зафиксированный представителями Книги Гиннесса – Розали Брэдфорд стала женщиной, сбросившей наибольший вес в мире.

В результате такого фанастического перевоплощения на теле Розали образовались гиганские складки из лишней кожи, которые она отважилась удалить хирургическим путем. Именно во время операции в возрасте 63 лет счастливая мама и жена ушла из жизни.

Этому способствовала многолетняя нагрузка на организм, которую он в конце концов не смог пережить.

Розали Брэдфорд доказала себе и миру, что невозможного не существует, если иметь желание и поддержку близких.

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