297-килограммовый африканец похудел и впервые за долгое время встал с дивана

42-летний житель Кейптауна (Южно-Африканская Республика) Норман Нел несколько лет назад весил практически 300 кг. Чтобы избавиться от большого количества лишнего веса он решился сесть на экстремальную детокс-диету. Это нарушило обмен веществ в организме африканца и он попал в больницу. Долгое время из-за проблем со здоровьем мужчина не мог самостоятельно подняться с дивана.

Нелу помогла встать на ноги кетодиета, а также супруга и 15-летняя дочь, которые поддерживали главу семейства на протяжении всей его борьбы с ожирением. Об этом сообщает издание You.

Около десяти лет назад Норман и его жена Мелани остались без работы. Компанию, в которой они были трудоустроены, неожиданно закрыли, а всех сотрудников выставили на улицу. Супруги очень переживали из-за статуса безработных и не придумали ничего лучше, чем заедать стресс. Когда старые знакомые говорили Нелу о его заметных негативных изменениях во внешности, он лишь еще глубже впадал в депрессию и ел больше вредной пищи огромными порциями.

Видео дня

Все дошло до того, что Норман достиг отметки 297 кг на весах. Это испугало африканца и он сел на детокс-диету. За 73 дня экстремального похудения ему удалось избавиться от 67 килограмм. Однако радоваться такому результату не стояло. Еще несколько дней диеты могли в прямом смысле убить мужчину. Его жена вовремя обратилась за помощью в больницу. Медики госпитализировали Нела с серьезным обезвоживанием, нехваткой магния и белка, а также дисбалансом электролитов, из-за которого он не мог ходить.

Житель ЮАР провел в больнице три недели. За это время его мышцы ослабли еще сильнее. Он оказался прикован к постели и почти ничего не мог делать самостоятельно. В таком состоянии мужчина провел пять лет. Нел оказался зависим от жены и дочери.

Вскоре Мелани нашла работу, а дочь целыми днями пропадала на занятиях в школе. Без них Норман не мог даже повернуться на бок. В конце концов, врачи диагностировали у мужчины диабет второго типа и грыжу.

В попытках изменить свою жизнь Нел нашел сайт компании, которая занимается производством диетической еды. Он попросил жену связаться с ее владельцами. Спустя время они организовали целую команду волонтеров, которые консультировали африканца, проводили с ним тренировки, кормили и оказывали всю необходимую помощь.

После этого образ жизни и питание Нормана кардинально изменились. Вся его семья села на низкоуглеводную диету. Основу их рациона составили овощи, мясо, специальная лапша и рис.

Сейчас вес африканца составляет 208 килограмм. Недавно ему удалось встать с дивана без чьей-либо помощи. Для мужчины это большая победа, и он верит, что она не станет последней.

Нел регулярно тренируется и планирует навсегда отказаться от нездоровой пищи. Первое время мужчина столкнулся с головной болью и головокружением, поскольку его тело адаптировалась к изменениям. Африканец мечтает избавиться еще от 50 кг и весить в будущем 120-160 кг.

К слову, супруга Нормана также активно следит за своей фигурой. Она весила 111 килограмм, а сейчас ее вес упал до 91-го.

Ранее OBOZREVATEL писал, что голливудский актер Джейкоб Баталон, известный по своей роли лучшего друга Питера Паркера в фильмах про Человека-паука, похудел на 50 кг. Бороться с лишним весом 25-летний артист начал в 2019 году, когда во время съемок почувствовал себя нехорошо.