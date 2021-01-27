Страны G7 обратились к России из-за ареста Навального и его сторонников

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также верховный представитель Европейского союза выступили с совместным заявлением об осуждении ареста российского оппозиционера Алексея Навального. Также они высказались против задержания его сторонников и журналистов на митингах.

Текст обращения обнародовали на сайте стран "большой семерки". В частности, подписанты назвали преследование Навального политически мотивированным.

"Призываем Россию придерживаться своих национальных и международных обязательств и освободить задержанных за осуществление своего права на мирные собрания 23 января. Насильственное подавление правоохранительными органами прав людей выражать свое мнение недопустимо. Эти события подтверждают постоянную отрицательную модель сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества, правозащитников и независимых голосов в России", – отметили руководители МИД стран G7.

Также европейские дипломаты сказали, что Навального задержали в связи с решениями суда, которые Европейский суд по правам человека признал в 2017 году произвольными и необоснованными.

"Мы, министры иностранных дел G7, призываем российские власти немедленно и безоговорочно освободить Навального. Россия связана своими национальными и международными обязательствами по уважению и обеспечению прав человека", – говорится в заявлении.

Кроме того, министры иностранных дел государств "большой семерки" осудили отравление Навального "Новичком" и напомнили РФ о недопустимости использования любого химического оружия. Также они настояли на прозрачном расследовании этого преступления.

"Подтвержденное применение химического оружия против оппозиционного политика, а также последнее задержание Навального еще больше подрывают демократию, независимые голоса и политический плюрализм в России", – подчеркнули в заявлении.

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