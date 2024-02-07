'Как там на костях поется?' Известный российский рэпер дал концерт для оккупантов на Донбассе и нарвался на хейт

Популярный российский рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов) засветился в оккупированной Россией Луганской области. Там он устроил циничное шоу перед оккупантами, которые убивают украинских людей и уничтожают когда-то мирные города. Неожиданно, но кремлевского шута похвалили не все фаны из России.

Так, Степанов потерпел немало хейта от слушателей под своим постом из так называемой "ЛНР" в Instagram. Интернет-пользователи пишут, что разочаровались в знаменитости.

"Ездил в зону проведения СВО выступать перед нашими бойцами. Исполнил под гитару как свои известные произведения, так и новые песни", – с гордостью написал путинист, добавив к тексту смайлик российского триколора.

Кроме того, Z-патриот уже успел похвастаться своим "подвигом", то есть поездкой на оккупированные территории Украины, пропагандистским СМИ. В частности, он рассказал следующее: "Я очень рад, что у меня получилось приехать и пообщаться с ребятами, сыграть для них. Узнать, чем они живут, что у них происходит, как у них устроен быт. Здорово, я очень рад, что я смог поднять боевой дух".

Захваченные украинские города и села рэпер называет "новыми русскими регионами". По словам путиниста, он уже был во многих из них и всегда очень "радуется встречам с местными жителями".

Тем временем под постом артиста собирается все больше негативных комментариев. Ему пишут, в частности, такое: "Как же я надеялась что Саша по другую сторону. Разочаровал, прям очень", "Полное разочарование. Отписка", "Эх, очень жаль, неожиданно конечно. От жены, пожалуй, тоже отпишусь", "E*лан... когда-то считал тебя адекватным человеком", "Как там на костях поётся?", "Позор, был лучшего мнения о тебе", "Сколько стоит совесть?"

Как писал OBOZ.UA ранее, скандальный российский певец и композитор Юрий Лоза заявил, что не решился бы выступать на Донбассе в непосредственной близости к линии фронта. Он боится стать мишенью для украинских защитников, поэтому рассматривает возможность исполнить свои "патриотические" песни только в госпиталях при условии, что они достаточно далеко от передовой. Выступления артистов, по словам композитора, стали "головной болью" командиров армии РФ.

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