Юрий Лоза побоялся повторить судьбу российской актрисы, которую ликвидировали на Донбассе, и раскритиковал власть из-за 'патриотических песен'

Скандальный российский певец и композитор Юрий Лоза заявил, что не решился бы выступать на Донбассе в непосредственной близости от линии фронта. Он боится стать мишенью для украинских защитников, поэтому рассматривает возможность исполнить свои "патриотические" песни только в госпиталях при условии, что они достаточно далеко от передовой. Выступления артистов, по словам композитора, стали "головной болью" командиров армии РФ.

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Кроме того, он признался, что только в таких местах может выполнять свой репертуар, ведь в РФ откровенно игнорируют композиции, посвященные оккупантам. В интервью пропагандистам Лоза пожаловался, что в медиапространстве имеют право на существование только треки на "общепатриотическую" тематику, как, например, "Я русский" путиниста Shaman.

"Как только началась спецоперация, у меня вышла песня "Ребята воюют". Но почему-то такая явная патриотика у нас не крутится. На общие темы, такие как "Я русский", "Встанем", можно включать, но песня, посвященная нашему конкретному действию, не имеет шансов на публикацию. Более того, даже на центральной сцене Грушинского фестиваля в прошлом году запретили патриотические песни. Медиасистема пытается остаться в стороне, у нее выжидательная стратегия, как будто она ни при чем", – раскрыл россиянин.

Отвечая, почему такой ура-патриот не развлекает оккупантов на передовой, Лоза поделился, что не хочет быть "главной болью" для командиров. Мол, уже были случаи, когда кара за провоенную позицию догоняла артистов прямо на сцене.

"Война сейчас другая. Если в Великую Отечественную можно было собрать людей в пяти километрах от фронта, то сейчас это – мишень. Все концерты на Донбассе – это риск и головная боль для командиров. Я недавно выступал в госпитале. Здесь, в госпиталях, в центрах подготовки, вдали от фронта, можно собирать большую аудиторию", – сказал Z-артист.

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