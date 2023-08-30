Как сын учительницы украинского языка Юрий Кот возненавидел Украину и стал рупором Кремля

До 2014 года Юрия Кота смело можно было считать любимцем украинской публики. Он был официальным голосом "Интера" и вел популярные проекты на телеканале: "Все для тебе", "Країна. Історія українських земель", "Ігри патріотів", "Національна лотерея", "Відпочинок наоборот". Однако во время "Революции достоинства" шоумен неожиданно поддержал так называемый Антимайдан, ведущим которого стал. А после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе решил не скрывать своих пророссийских взглядов и переехал в страну-террористку, где остается по сей день.

Видео дня

Без дела в России Кот не сидел и стал рупором кремлевской пропаганды. OBOZREVATEL решил рассказать, как ведущий предал и буквально возненавидел Украину и какую ложь о войне он распространяет.

Родился Юрий Кот в Житомире в 1976 году в семье учительницы украинского языка и актера киевского Молодого театра. Его карьера началась на "Новом канале", успел он поработать и на УТ-1, но настоящего успеха достиг на "Интере".

В 2013-2014 годах телезвезда поддержал Антимайдан, а затем инсценировал собственное избиение и следом за своим кумиром Януковичем сбежал в РФ, где принялся строить карьеру журналиста и даже политолога. Сегодня в этот список, согласно пропагандистским сайтам и каналам, добавились следующие "регалии": криминалист, декан факультета медиакоммуникаций, президент Ассоциации "Будущее страны" и лидер движения "Русских украинцев", военный эксперт. Что касается последнего, то здесь федеральные телеканалы сорвали джекпот – о "необходимости" войны или, как они говорят, "спецоперации" в Украине рассказывает украинец.

Впрочем, от украинца у Кота уже ничего не осталось. Он ненавистно призывает убивать соотечественников, помогать оккупантам и прославлять Россию.

За время своей пропагандистской деятельности в стране-террористке Кот успел немало. Например, с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым, бывшими народными депутатами Владимиром Олейником и Игорем Марковым и руководителем ОО "Матери Украины" Галиной Запорожцевой принимал участие в пропагандистской российской пресс-конференции организации "Комитет спасения Украины". Затем вел политическую пропагандистскую программу "Добрый вечер, Киев" на "Царьград ТВ". Позже создал движение российских украинцев "Парус", организовывал в Украине пророссийское шествие "Бессмертный полк" и многое другое.

После полномасштабного вторжения Кот еще больше "завелся". Возможностей зарабатывать кровавые рубли заметно увеличилось, а продвигать в массы лживые абсурдные новости о родной стране пропагандисту, очевидно, очень нравится.

Кот активно ведет Telegram-канал, куда ежедневно публикует свои новости и заявления о "могучей России", об "Украина сама себя бомбит" и "Путин спасает весь мир". Более того, предатель записался в волонтеры и организовывает сборы на помощь оккупантам-террористам.

Ранее OBOZREVATEL писал о другом телеведущем с "Интера" Андрее Доманском. Уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе он продвигал в массы пропагандистские нарративы, но в 2022-м резко "переобулся". Куда делся Доманский и что он говорил о войне – узнайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-каналеObozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!