Как сложилась судьба суперфиналисток шоу "Холостяк": они ушли в шаге от победы

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Участницы шоу 'Холостяк' стали популярными в сети

Ежегодно сотни девушек идут на кастинг шоу "Холостяк", чтобы найти свою любовь. Некоторым участницам удается дойти до финала и получить бешеную популярность среди зрителей.

OBOZREVATEL вспомнил всех суперфиналисток, которые покинули проект в шаге от победы. Девушки построили успешную карьеру, а некоторые вышли замуж и стали мамами.

Яна Соломко – 1 сезон

Яна Соломко живет в США.

Участница первого сезона шоу "Холостяк" Яна Соломко была любимицей зрителей, несмотря на это она не одержала победу в финале. Яна пыталась строить карьеру на телевидении, но решила стать певицей с псевдонимом SOYANA. После она проекта переехала в США и родила дочь, но недавно развелась.

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Ольга Винокурова2 сезон

Ольга Винокурова была финалисткой 2 сезона шоу "Холостяк".

Суперфиналистка второго сезона шоу "Холостяк" Ольга Винокурова в 2013 году вышла замуж. Эмоциональная брюнетка запомнилась своим характером с перчинкой. Сейчас девушка не ведет соцсетей, но известно, что она счастлива в браке.

Яна Станишевская 3 сезон

Яна Станишевская потеряла ребенка от Андрея Искорнева.

Суперфиналистка "Холостяк-3" Яна Станишевская была беременна от Андрея Искорнева, который в финале выбрал Анну Козырь. На пост-шоу "Холостяк" стало известно, что Яна потеряла ребенка. В 2014 году девушка вышла замуж за Виктора Нобиуза. Сейчас она ведет свой beauty-блог.

Анаит Адамян4 сезон

Анаит Адамян является владелицей шоу-рума.

Участница шоу "Холостяк-4" Анаит Адамян боролась за сердце Константина Евтушенко. Сейчас девушка живет в Киеве и занимается собственным шоу-румом. В 2015 году Анаит рассказала об отношениях с участником проекта "Герої та коханці" Олегом Кирилловым.

Елена Головань5 сезон

Елена Головань участвовала в шоу "Холостяк".

Елена Головань участвовала в украинской и в русской версии шоу "Холостяк". Девушка сейчас руководит собственной студией танцев. Ее сердце до сих пор свободно.

Анетти Жернова6 сезон

Анетти Жернова мечтает снять кино.

Анетти Жернова боролась за сердце шоумена Иракли Макацарии. Девушка до сих пор не замужем, но ее часто замечали в компании с участником "Холостяк-5" Сергеем Мельником. Анетти опровергла слухи об их отношениях.

Стелла Шаповалова7 сезон

Стелла Шаповалова ведет блог в Instagram.

Стелла Шаповалова одна из самых известных и харизматичных участниц шоу "Холостяк". Девушка ведет собственный блог в Instagram и часто путешествует. Стелла влюбилась в Дмитрия Черкасова, но в финале проекта он выбрал Лиду Немченко.

Галина Присташ8 сезон

Галина Присташ была финалисткой шоу "Холостяк-8".

Галина Присташ боролась за сердце певца Рождена Ануси, но покинула проект в шаге от победы. Красавица также прошла в финал конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018". Сердце Галины до сих пор свободно.

Лилия Ким9 сезон

Лилия Ким была в суперфинале шоу "Холостяк-9".

Лилия Ким влюбилась в экс-холостяка Никиту Добрынина, но он выбрал в финале свою будущую жену Дашу Квиткову. Лилия подчеркивала в интервью, что ее сердце было разбито. Девушка до сих пор в поисках любви.

Дана Оханская10 сезон

Дана Оханская участвовала в шоу "Холостяк-10".

Дана Оханская ведет собственный блог в Instagram, где рассказывает о своей жизни. Девушка часто путешествует и занимается моделингом. Также Дана участвовала в шоу "МастерШеф. Celebrity"

Юлия Бельченко11 сезон

Юлия Бельченко развивает свой блог.

Юлия Бельченко была в суперфинале шоу "Холостяк-11", а сейчас развивает собственный блог в Instagram. Юлия часто участвует в модельных съемках. Сердце блогера пока свободно.

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