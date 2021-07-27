Как сложилась судьба суперфиналисток шоу "Холостяк": они ушли в шаге от победы

Ежегодно сотни девушек идут на кастинг шоу "Холостяк", чтобы найти свою любовь. Некоторым участницам удается дойти до финала и получить бешеную популярность среди зрителей.

OBOZREVATEL вспомнил всех суперфиналисток, которые покинули проект в шаге от победы. Девушки построили успешную карьеру, а некоторые вышли замуж и стали мамами.

Яна Соломко – 1 сезон

Участница первого сезона шоу "Холостяк" Яна Соломко была любимицей зрителей, несмотря на это она не одержала победу в финале. Яна пыталась строить карьеру на телевидении, но решила стать певицей с псевдонимом SOYANA. После она проекта переехала в США и родила дочь, но недавно развелась.

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Ольга Винокурова – 2 сезон

Суперфиналистка второго сезона шоу "Холостяк" Ольга Винокурова в 2013 году вышла замуж. Эмоциональная брюнетка запомнилась своим характером с перчинкой. Сейчас девушка не ведет соцсетей, но известно, что она счастлива в браке.

Яна Станишевская – 3 сезон

Суперфиналистка "Холостяк-3" Яна Станишевская была беременна от Андрея Искорнева, который в финале выбрал Анну Козырь. На пост-шоу "Холостяк" стало известно, что Яна потеряла ребенка. В 2014 году девушка вышла замуж за Виктора Нобиуза. Сейчас она ведет свой beauty-блог.

Анаит Адамян – 4 сезон

Участница шоу "Холостяк-4" Анаит Адамян боролась за сердце Константина Евтушенко. Сейчас девушка живет в Киеве и занимается собственным шоу-румом. В 2015 году Анаит рассказала об отношениях с участником проекта "Герої та коханці" Олегом Кирилловым.

Елена Головань – 5 сезон

Елена Головань участвовала в украинской и в русской версии шоу "Холостяк". Девушка сейчас руководит собственной студией танцев. Ее сердце до сих пор свободно.

Анетти Жернова – 6 сезон

Анетти Жернова боролась за сердце шоумена Иракли Макацарии. Девушка до сих пор не замужем, но ее часто замечали в компании с участником "Холостяк-5" Сергеем Мельником. Анетти опровергла слухи об их отношениях.

Стелла Шаповалова – 7 сезон

Стелла Шаповалова одна из самых известных и харизматичных участниц шоу "Холостяк". Девушка ведет собственный блог в Instagram и часто путешествует. Стелла влюбилась в Дмитрия Черкасова, но в финале проекта он выбрал Лиду Немченко.

Галина Присташ – 8 сезон

Галина Присташ боролась за сердце певца Рождена Ануси, но покинула проект в шаге от победы. Красавица также прошла в финал конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018". Сердце Галины до сих пор свободно.

Лилия Ким – 9 сезон

Лилия Ким влюбилась в экс-холостяка Никиту Добрынина, но он выбрал в финале свою будущую жену Дашу Квиткову. Лилия подчеркивала в интервью, что ее сердце было разбито. Девушка до сих пор в поисках любви.

Дана Оханская – 10 сезон

Дана Оханская ведет собственный блог в Instagram, где рассказывает о своей жизни. Девушка часто путешествует и занимается моделингом. Также Дана участвовала в шоу "МастерШеф. Celebrity"

Юлия Бельченко – 11 сезон

Юлия Бельченко была в суперфинале шоу "Холостяк-11", а сейчас развивает собственный блог в Instagram. Юлия часто участвует в модельных съемках. Сердце блогера пока свободно.

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