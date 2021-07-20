Почти все расстались: как сложилась судьба пар из шоу "Холостяк" и "Холостячка". Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
5 минут
1,3 т.
Многим парам не удалось построить отношения на проекте

Миллионы зрителей следят, как главные холостяки и холостячки Украины уже 10 лет подряд ищут любовь. Многим парам не удалось построить отношения перед камерами, но были и те, кто нашел вторую половинку после участия в шоу.

OBOZREVATEL собрал фото всех победителей и участников проекта "Холостяк" и "Холостячка". За все сезоны реалити-шоу только две пары остались вместе.

Максим Чмерковский и Александра Шульгина – 1 сезон

Максим Чмерковский и Александра Шульгина разошлись.

Максим Чмерковский и Александра Шульгина снимались в первом сезоне шоу "Холостяк", но пара распалась. Девушка стала блогером и пока одинока. Максим переехал в США и женился на танцовщице Пете Маргатройд, позже у пары родился сын.

Видео дня

Фрэнсис Романов и Елена Ряснова – 2 сезон

Фрэнсис Романов и Елена Ряснова разошлись.

Во втором сезоне холостяком стал потомок рода Романовых – Фрэнсис. Его избранницей была Елена Ряснова из Запорожья. После шоу пара поженилась, однако брак продлился всего полтора года. Холостяк переехал в Великобританию, а Елена вышла замуж и родила дочь.

Андрей Искорнев и Анна Козырь – 3 сезон

Андрей Искорнев отдал последнюю розу Анне, но встречался с Ириной

Третий сезон шоу "Холостяк" стал самым скандальным за всю историю. Пластический хирург Андрей Искорнев был в интимных отношениях с финалисткой Яной, которая от него забеременела. В финале холостяк выбрал другую девушку – Анну Козырь. На пост-шоу рассказали, что у Яны произошел выкидыш, а Анна не захотела продолжать отношения.

В последнем эпизоде Андрей объявил, что нашел счастье с другой участницей Ириной Скориковой, но их роман продлился всего год. Сейчас "Холостяк-3" до сих пор не женат, а победительница Анна вышла замуж в 2019 году.

Константин Евтушенко и Анна Селюкова – 4 сезон

Константин Евтушенко женился на спортсменке Наталье Добрынской.

Четвертый "Холостяк" Константин Евтушенко встречался со своей избранницей Анной Селюковой всего несколько месяцев. Позже он женился на спортсменке Наталье Добрынской, сейчас супруги воспитывают троих детей. Анна также вышла замуж и ведет собственный блог.

Сергей Мельник и Марина Кищук – 5 сезон

Сергей Мельник все еще в статусе холостяка.

Футболист Сергей Мельник также долго не встречался с Мариной Кищук. Спортсмен подписал контракт с футбольным клубом и прекратил отношения. Победительница вышла замуж, а Сергей до сих пор в статусе холостяка.

Иракли Макацария и Алена Лесык – 6 сезон

Иракли Макацария разорвал отношения с Аленой, но начал встречаться с новой девушкой.

Шоумен из Грузии Иракли Макацария 9 месяцев встречался с Аленой Лесык. Девушка вышла замуж еще в 2015 году за бизнесмена. Иракли недавно показал свою любимую 19-летнюю модель Елизавету.

Дмитрий Черкасов и Лидия Немченко – 7 сезон

Дмитрий Черкасов и Лидия Немченко разошлись

Дмитрий Черкасов и Лидия Немченко разошлись еще до выхода на экраны финального эпизода "Холостяк-7". Дмитрий женился и воспитывает двух сыновей. Сердце победительницы еще свободно.

Рожден Ануси и Иванна Гончарук – 8 сезон

Победительница шоу "Холостяк-8" вышла замуж, но не за Рождена.

Певец Рожден и Иванна Гончарук разошлись через несколько месяцев после проекта. 19 июля 2021 года стало известно, что победительница "Холостяк-8" вышла замуж за Павла Забокрицкого в Грузии. Рожден все еще остается в статусе холостяка.

Никита Добрынин и Даша Квиткова – 9 сезон

Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились после проекта

Никита Добрынин и Даша Квиткова сломали все стереотипы о том, что невозможно построить настоящую любовь перед камерами. В 2020 году они поженились, а 13 июля 2021 года родился сын Лев. Счастливая пара в соцсетях делится подробностями личной жизни.

Макс Михайлюк и Даша Ульянова – 10 сезон

Макс Михайлюк и Даша Ульянова разошлись, но у "Холостяка" появилась жена и родился сын.

У пилота Макса Михайлюка и Даши Ульяновой не сложились отношения. Мужчина женился на модели Дарье Хлистун, недавно у них родился первенец. Сердце победительницы свободно.

Михаил Заливако и Анна Богдан – 11 сезон

Анна Богдан и Михаил Заливако встречаются.

Харьковский бизнесмен Михаил Заливако и модель Анна Богдан продолжили отношения после проекта. Сейчас пара часто путешествует и делится романтическими фотографиями в соцсетях.

Ксения Мишина и Александр Эллерт – 1 сезон шоу "Холостячка"

Ксения Мишина и Александр Эллерт разошлись.

Романтические отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта продолжались более полугода после шоу "Холостячка". 17 июля 2021 года актриса написала в соцсетях, что они больше не вместе.

Ранее OBOZREVATEL показывал:

Даша КвитковаНикита ДобрынинКсения МишинаМихаил ЗаливакоРожден АнусиДмитрий ЧеркасовИракли МакацарияАлена ЛесикСергей МельникКонстантин ЕвтушенкоАндрей ИскорневМаксим ЧмерковскийАлександра Шульгина