Почти все расстались: как сложилась судьба пар из шоу "Холостяк" и "Холостячка". Фото

Миллионы зрителей следят, как главные холостяки и холостячки Украины уже 10 лет подряд ищут любовь. Многим парам не удалось построить отношения перед камерами, но были и те, кто нашел вторую половинку после участия в шоу.

OBOZREVATEL собрал фото всех победителей и участников проекта "Холостяк" и "Холостячка". За все сезоны реалити-шоу только две пары остались вместе.

Максим Чмерковский и Александра Шульгина – 1 сезон

Максим Чмерковский и Александра Шульгина снимались в первом сезоне шоу "Холостяк", но пара распалась. Девушка стала блогером и пока одинока. Максим переехал в США и женился на танцовщице Пете Маргатройд, позже у пары родился сын.

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Фрэнсис Романов и Елена Ряснова – 2 сезон

Во втором сезоне холостяком стал потомок рода Романовых – Фрэнсис. Его избранницей была Елена Ряснова из Запорожья. После шоу пара поженилась, однако брак продлился всего полтора года. Холостяк переехал в Великобританию, а Елена вышла замуж и родила дочь.

Андрей Искорнев и Анна Козырь – 3 сезон

Третий сезон шоу "Холостяк" стал самым скандальным за всю историю. Пластический хирург Андрей Искорнев был в интимных отношениях с финалисткой Яной, которая от него забеременела. В финале холостяк выбрал другую девушку – Анну Козырь. На пост-шоу рассказали, что у Яны произошел выкидыш, а Анна не захотела продолжать отношения.

В последнем эпизоде Андрей объявил, что нашел счастье с другой участницей Ириной Скориковой, но их роман продлился всего год. Сейчас "Холостяк-3" до сих пор не женат, а победительница Анна вышла замуж в 2019 году.

Константин Евтушенко и Анна Селюкова – 4 сезон

Четвертый "Холостяк" Константин Евтушенко встречался со своей избранницей Анной Селюковой всего несколько месяцев. Позже он женился на спортсменке Наталье Добрынской, сейчас супруги воспитывают троих детей. Анна также вышла замуж и ведет собственный блог.

Сергей Мельник и Марина Кищук – 5 сезон

Футболист Сергей Мельник также долго не встречался с Мариной Кищук. Спортсмен подписал контракт с футбольным клубом и прекратил отношения. Победительница вышла замуж, а Сергей до сих пор в статусе холостяка.

Иракли Макацария и Алена Лесык – 6 сезон

Шоумен из Грузии Иракли Макацария 9 месяцев встречался с Аленой Лесык. Девушка вышла замуж еще в 2015 году за бизнесмена. Иракли недавно показал свою любимую 19-летнюю модель Елизавету.

Дмитрий Черкасов и Лидия Немченко – 7 сезон

Дмитрий Черкасов и Лидия Немченко разошлись еще до выхода на экраны финального эпизода "Холостяк-7". Дмитрий женился и воспитывает двух сыновей. Сердце победительницы еще свободно.

Рожден Ануси и Иванна Гончарук – 8 сезон

Певец Рожден и Иванна Гончарук разошлись через несколько месяцев после проекта. 19 июля 2021 года стало известно, что победительница "Холостяк-8" вышла замуж за Павла Забокрицкого в Грузии. Рожден все еще остается в статусе холостяка.

Никита Добрынин и Даша Квиткова – 9 сезон

Никита Добрынин и Даша Квиткова сломали все стереотипы о том, что невозможно построить настоящую любовь перед камерами. В 2020 году они поженились, а 13 июля 2021 года родился сын Лев. Счастливая пара в соцсетях делится подробностями личной жизни.

Макс Михайлюк и Даша Ульянова – 10 сезон

У пилота Макса Михайлюка и Даши Ульяновой не сложились отношения. Мужчина женился на модели Дарье Хлистун, недавно у них родился первенец. Сердце победительницы свободно.

Михаил Заливако и Анна Богдан – 11 сезон

Харьковский бизнесмен Михаил Заливако и модель Анна Богдан продолжили отношения после проекта. Сейчас пара часто путешествует и делится романтическими фотографиями в соцсетях.

Ксения Мишина и Александр Эллерт – 1 сезон шоу "Холостячка"

Романтические отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта продолжались более полугода после шоу "Холостячка". 17 июля 2021 года актриса написала в соцсетях, что они больше не вместе.

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