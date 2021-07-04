Завидные холостяки украинского шоу-бизнеса: чье сердце свободно

Среди украинских знаменитостей есть множество холостяков, которые на сегодняшний день в поиске настоящей любви. Они известны не только достижениями в карьере, но и своей открытостью и добродушностью.

OBOZREVATEL собрал топ-5 украинских холостяков из шоу-бизнеса, сердца которых еще можно пленить (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Эти мужчины смогли покорить публику, и также смогут завоевать сердца девушек.

Украинский музыкант, автор песен, государственный и политический деятель. Председатель политической партии "Голос" с 12 июня 2019 года по 11 марта 2020 года. Народный депутат Верховной Рады Украины VI и IX созывов.

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Получил всеукраинское и международное признание как музыкант, поэт, лидер группы "Океан Ельзи". Заслуженный артист Украины (2005), кандидат физико-математических наук.

Андре Тан прославившийся, как дизайнер одежды, еще с детства был неравнодушен к миру моды, и с тех пор это дело стало его смыслом жизни. Кроме того, знаменитость занесли в Книгу рекордов Гинесса Украины как самого молодого и перспективного дизайнера страны.

DZIDZIO – псевдоним, под которым работает украинский музыкант и певец Михаил Хома. В 2009 году Михаил, вместе с Олегом Турко (Лесик), при поддержке своего старого друга Андрея Кузьменко организовал группу DZIDZIO. С тех пор знаменитость покоряет украинскую сцену.

Украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актер. Является участником группы MOZGI продюсерского центра MOZGI Entertainment. С 2010 года перешел к проекту "Время и Стекло", в котором выступал в дуэте с Надей Дорофеевой. В 2020-ом участвовал в шоу "Танцы со звездами" в паре с танцовщицей и хореографом Юлией Сахневич.

Украинский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории. Дебют Узелкова на профессиональном ринге состоялся 24 октября 2004 года, когда Вячеслав перебоксировал в шестираундовом поединке Сулеймана Джерилова. Следом за этим Узелков одержал семь побед над соперниками разного уровня, среди которых следует выделить гостевой успех в бою с французом Маджидом Бен Дриссом.

Ранее OBOZREVATEL собрал самых завидных холостячек в шоу-бизнесе Украины. Однако, судя по всему, не все талантливые украинские красавицы ищут пару и мечтают выйти замуж.