Самые скандальные участницы 'Холостяка': как сложилась их судьба и где они сейчас. Фото

Некоторые участницы нашумевшего украинского реалити-шоу "Холостяк" запомнились нам отнюдь не благодаря своим знаниям, интересным увлечениям и успешной головокружительной карьере.

Адель Асанти, Анна Гузеева и другие красотки набрали многотысячную аудиторию в соцсетях и начали светиться в таблоидах именно благодаря склонности "поскандалить" и привернуть внимание к своей персоне. OBOZREVATEL решил собрать всех самых скандальных участниц украинского "Холостяка" и узнать, чем они занимаются после проекта.

1. Адель Асанти

Бывшая порноактриса Анастасия (псевдоним – Адель Асанти) часто светится на публичных мероприятиях в довольно откровенных образах. Так, она посетила в конце июня вручение премии Blogger Awards 2021 в длинном "голом" платье.

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Также красотка не скрывает, что поддерживать популярность и интерес аудитории ей помогает пластика. Этим летом Адель прибегла к услугам пластического хирурга и сделала липосакцию боков и липомоделирование ягодиц.

По ее словам, она решилась на такую сложную операцию, потому что набрала 4 килограмма, пока болела коронавирусом.

Отметим, что Анастасия даже победила на испанском фестивале и получила титул "Лучшая украинская порноактриса".

2. Рамина Эсхакзай

Участница пятого "Холостяка" запомнилась своими громкими романами с Филиппом Коляденко и Виталием Козловским. Кстати, роман с последним до сих пор обсуждают в сети.

Сейчас Рамина ведущая своего YouTube-проекта "Ходят слухи".

3. Анна Гузеева

22-летняя веб-дизайнерша и победительница конкурса Miss Fashion Universe 2020 благодаря участию в проекте "Холостяк-11" раскрутила свой блог (теперь в ее Instagram почти 120 тысяч фолловеров) и стала публичной персоной.

СМИ обвиняли модель в занятии эскортом. Об этом сообщали пару лет назад несколько региональных сайтов в Днепре, где Анна работала телеведущей. Сейчас Гузеева судится за эти высказывания.

4. Римма Федорова

Участница "Холостяк-8" Римма запомнилась зрителям как одна из самых скандальных в этом сезоне шоу. К примеру, на первой церемонии роз девушка сама забрала свою розу с подноса и не стала дожидаться, пока ее подарит Рожден, а уже на второй церемонии из-за нее случился инцидент с приездом полиции.

Якобы девушка звонила домой и жаловалась, что чувствует себя плохо и хочет вернуться к родным, поэтому ее сестра вызвала полицию, чтобы Римму забрали оттуда.

Сейчас Федорова занимается карьерой певицы, рекламирует одежду в соцсети и участвует в разных проектах. На телевидении в последний раз заявила о себе в финальном выпуске пост-шоу "Как выйти замуж", когда ее парень Игорь сделал ей предложение руки и сердца.

5. Анна Селюкова

Участница и победительница шоу "Холостяк 4" запомнилась своей яркой внешностью, умением стоять на своем и коронной фразой "Кабанчик, метнись". Селюкова в итоге вышла замуж за миллионера Евгения Качалова и создала собственный бренд "Cabanchi.com".

Откровенных фотографий в ее Instagram теперь почти нет.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что финалистка шоу "Холостяк 11" Юлия Бельченко (Зайка) опровергла информацию о том, что занимается эскортом.

Кроме того, мы писали, что участница шоу "Холостяк-11", блогерша Надин Медведчук увеличила грудь, а Анна Богдан прокомментировала скандальную переписку с Лесей Никитюк.