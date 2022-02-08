Как Сергей Сивохо сбросил более 50 кг и почему его считают пророссийским. Пять фактов о продюсере "Квартала 95"

Украинский комик Сергей Сивохо 8 февраля отмечает день рождения. Ему исполнилось 53 года. В 90-х он находился на пике популярности, когда был одним из самых популярных артистов в КВН, а сейчас является креативным продюсером студии "Квартал 95".

Однако прославился Сивохо не только благодаря своей карьере на телевидении, но и скандальным антиукраинским высказываниям. OBOZREVATEL рассказывает об экстремальном похудении, карьерном пути и политической деятельности юмориста.

Карьера комика

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Свою карьеру в КВН Сивохо начал еще в Донецком политехническом институте. Тогда он получил широкую популярность во всем СССР и стал одним из лучших игроков КВН в конце 1980-х. Артист выступал в Сборной СНГ и Сборной XX столетия.

Впоследствии его пригласили на роль ведущего на телевидении программ "Как стать звездой", "Моя хата скраю" и креативным продюсером "Великої різниці по-українськи". Сивохо в 2014 году после переезда в Киев стал продюсером в студии "Квартал 95", а затем получил предложение быть тренером "Лиги смеха".

Болел с детства

С 6 лет мальчик начал набирать лишние килограммы, потому что врачи назначили ему лечение гормонами из-за бронхитов с астматическим компонентом. Родители комика были стройными, а их сын никогда не комплексовал по поводу чрезмерного веса. Когда Сивохо уже стал известным, его вес достиг пика – 195 килограммов.

В 2017 году у него диагностировали язву желудка. Сивохо потерял три литра крови, ему грозила смерть. В больнице он провел несколько месяцев и был прикован к постели, поэтому в легких набиралась жидкость. Его вынуждены были ввести в искусственную кому. За лечение артисту помогали платить друзья и коллеги из студии "Квартал 95"

Секрет похудения

Врачи назвали единственный путь к выздоровлению – похудение. Сивохо резко изменил образ жизни и начал соблюдать строгую диету. Первые 50 килограммов ушли быстро, однако шоумену это далось тяжело. Впоследствии в свой режим дня он добавил спорт, чтобы привести в тонус мышцы. Сейчас Сивохо пытается держать себя в форме и внимательно следит за здоровьем. Весы показывают цифру чуть больше 100 килограммов. В соцсетях актер часто демонстрирует, как тренируется в спортзале.

Участвовал в антимайдане

В 2014 году Сивохо участвовал в акциях антимайдана на стороне Партии регионов против Революции Достоинства. Во время протестов на Майдане выступал с символикой партии экс-президента Виктора Януковича. После начала войны на Донбассе юморист переехал с семьей из оккупированного Донецка в Киев. Тогда он стал активным гражданским деятелем в борьбе "за мир".

Политический скандал

В 2019 году Сивохо баллотировался в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа". С 2019 по 2020 год он был советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. За короткое время политической карьеры Сивохо оскандалился высказываниями о войне на востоке.

В эфире телеканала "НАШ" шоумен заявил, что в Украине продолжается внутренний конфликт, чем возмутил граждан. В соцсетях он призвал политиков не делить людей на сепаратистов и украинцев, а объединиться и уметь извиняться. Также Сивохо спровоцировал волну возмущения словами о том, что мир в Украине неизбежен, а противоположного якобы хочет только "воинственное меньшинство". Комик часто выступал на каналах Виктора Медведчука "112" и "NewsOne", которые признали пропагандистскими.

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