Актер "Квартала 95" Великий признался, почему они не "мочат" Зеленского

Политическая сатира шоу "Вечерний квартал" уже изжила себя, и в следующем году планируется некое обновление концепции проекта. Как заявил украинский комик Юрий Великий, сам он – как и его коллеги – не собирается неприкрыто "мочить" президента Украины Владимира Зеленского.

Обидные шутки о главе страны комедийный актер-пародист студии "Квартал 95" считает неуместными. Он пояснил, что президента и так "поливают грязью", кроме того, Зеленский был наставником для всех кварталовцев. Об этом Великий рассказал в интервью редактору издания "Гордон" Алесе Бацман.

"Мы приходим к тому, что, во-первых, "Квартал", который был все это время, который шутил остро политически, возможно, именно этот "Квартал" себя изжил", – сказал пародист.

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Он отметил, что квартал мог бы шутить о политической ситуации остро, но не считает, что это было бы правильно.

"Мы можем шутить политически, и где-то мы можем шутить остро, но прямо вот мочить мы не будем. Я не буду. Вот мне завтра напишут номер и скажут: "Ты выходишь и играешь вот это". Я скажу: "Нет, я это играть не буду", – отметил Великий.

Он пояснил: не все актеры пишут себе сценарии всех номеров, ведь каждый участвует в большом количестве сцен. На студию работает штат авторов, который предлагает идеи артистам.

Когда журналистка спросила, о чем же тогда будет юмор "Квартала", актер ответил, что тем очень много, одна из них – быт.

"На последних концертах у нас может быть всего два политических номера. И то эти номера – около политики. Это может быть пародия на какую-то программу и так далее", – рассказал юморист.

Напомним, что ранее Великий рассказал о самоцензуре в "Квартале 95".

Коротко о звезде:

Юрий Великий – 41-летний украинский комик, актер студии "Квартал 95" с 2009 года, пародист президента Зеленского и других известных личностей, актер озвучки.

С 2005 по 2019 год был участником юмористического дуэта "Братья Шумахеры" вместе с Сергеем Цвиловским.

Был участником и автором телепроектов "Бойцовский клуб", "Киев Вечерний", "Вечерний квартал", "Шоу Братьев Шумахеров" и др.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как актеры украинской студии "Квартал 95" Елена Кравец, Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Александр Пикалов и Юрий Великий выглядели в детские и юные годы. Архивные фото смотрите по ссылке.