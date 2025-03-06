Как сейчас живет звезда 'В бой идут только 'старики' Владимир Талашко, уволившийся из университета после секс-скандала

Владимир Талашко – украинский актер, известный прежде всего по роли в фильме "В бой идут только "старики". Его карьера имеет как взлеты в кино и преподавательской деятельности, так и громкий скандал, приведший к увольнению из университета.

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Сейчас Талашко ведет закрытый образ жизни, но периодически поддерживает украинских военных на фронте. Кроме съемок в кино Владимир Талашко много лет преподавал в Киевском университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Его считали одним из опытных преподавателей, но в 2021 году вокруг него разразился скандал. OBOZ.UA подробнее расскажет, как сейчас живет актер, которому 6 марта исполнилось 79 лет.

Актриса Виктория Муштей стала первой, кто публично заявила о домогательствах со стороны Талашко. После ее рассказа в соцсетях о своих историях заговорили и другие женщины. В частности, стало известно, что Талашко приглашал студенток к себе домой, якобы для обсуждения будущих ролей, угощал алкоголем, а затем склонял к интимным отношениям.

Еще одна женщина Мария Смирнова-Матрос заявила, что Талашко изнасиловал ее, когда ей не было и 18 лет. Тогда она не обращалась в полицию, поскольку боялась реакции общества. Сам актер отрицал все обвинения и называл это "клеветой". В то же время после огласки Минкульта инициировало расследование. В итоге Талашко написал заявление на увольнение из университета по собственному желанию.

После ухода из университета Владимир Талашко отошел от преподавательской деятельности и перестал активно появляться в медиа. Его странички в соцсетях долгое время оставались без обновлений.

Однако с началом полномасштабного вторжения России ситуация изменилась. Актер начал периодически писать в Facebook и заниматься волонтерской деятельностью. В 2023 году он посетил украинских военных в Донецкой области. Он также побывал в Полтаве, где встречался со студентами местного педагогического университета.

Кроме того, Талашко организовал концертную программу "Будем жить". В 2024 году он собрал артистов для вокально-поэтического концерта в Киеве.

Сегодня Владимир Талашко ведет тихий образ жизни. Он больше не снимается в кино и не преподает. Публично он почти не комментирует свою карьеру и личную жизнь.

Ранее OBOZ.UA писал, что в секс-скандалы попадали также другие преподаватели Киевского университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Режиссер Андрей Билоус обвиняется в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях студенткам. Одно из первых публичных свидетельств появилось в анонимном видео на YouTube. Девушка, опубликовавшая видео, заявила, что Билоус присылал ей фотографии интимных мест других студенток и предлагал ей сделать то же самое, а также приглашал ее "на чай".

В частности, народный артист Украины Лев Сомов оказался в центре скандала из-за обвинений бывших студентов в физическом и психологическом насилии. Они утверждают, что известный актер и преподаватель театрального искусства годами унижал, манипулировал и даже применял физическую силу к своим воспитанникам.

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