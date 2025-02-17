'Все ложь!' Народный артист Украины Лев Сомов отреагировал на обвинение студенток в физическом и психологическом насилии

Народный артист Украины Лев Сомов оказался в центре скандала из-за обвинений бывших студентов в физическом и психологическом насилии. Они утверждают, что известный актер и преподаватель театрального искусства годами унижал, манипулировал и даже применял физическую силу к своим воспитанникам.

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Сомов же категорически отрицает почти все обвинения, называя их "клеветой", и заявляет о подготовке официального ответа. Прокомментировать заявления экс-студентов актера призвала журналистка Алина Доротюк. Сначала преподаватель беспроблемно пошел на контакт с ней, одна к концу разговора начал угрожать заявлением к адвокату.

"Это ложь! Это обвинение! Мы готовим официальный ответ, но объяснять... Есть учебная программа. Не все студенты закалены, чтобы выполнять то, что написано в стандарте 026, принятого Верховной Радой. Есть еще научная учебная программа, с которой я работаю. Ничего за пределами этой программы я не делаю. Не все могут работать актерами, поэтому кто-то воспринимает эмоционально программу. Мы же на сцене и убиваем, и любим, и изменяем, и признаемся в любви, и рождаем... Это наша работа, профессиональная работа. Именно для этого я готовлю студентов, чтобы они могли это делать", – сказал сперва Лев Сомов.

Он отмечает, что театральное образование предполагает сильное эмоциональное давление, ведь актеры должны уметь переживать разные состояния, а некоторые студенты могут воспринимать учебный процесс слишком болезненно. Сомов категорически отверг обвинения в использовании нецензурной лексики в отношении студентов и заверил, что физического насилия с его стороны никогда не было.

Однако совсем другую версию событий озвучили бывшие ученицы Сомова. Они утверждают, что преподаватель годами унижал студенток, заставлял их соблюдать жесткие требования к внешности, а также применял манипуляции и даже физическую силу.

Помимо обвинений в психологическом и физическом насилии бывшие студенты также заявили, что Сомов позволял себе выпивать алкоголь и курить перед ними. Однако сам актер уверяет, что это неправда.

"Есть премьера, допустим, старшие курсы выпускают дипломные представления. У нас бывает такое, что мы можем в конце диплома отпраздновать половиной пластикового стаканчика шампанского, но я ни с кем из студентов не употребляю алкоголь. К тому же я 11 лет не употребляю алкоголь, потому что у меня была сверхсложная операция. Поэтому употребление алкоголя для меня смерть", – сказал актер.

Что касается курения, он подтвердил обвинение: "Бывает такое, но с разрешения. Иногда у меня ноги "отнимает", чтобы спуститься. Такое бывает, но я извинился, и больше себе такое не разрешаю. Что касается курения, я писал объяснение".

После попыток журналистки задать еще несколько вопросов, преподаватель пригрозил адвокатами и назвал это "клеветой на известного человека Украины с целью разрушения репутации и профессиональной деятельности".

Ранее OBOZ.UA писал, какие показания против Льва Сомова давали его студентки.

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