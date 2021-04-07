Как сейчас выглядят Сталлоне, Шварценеггер и другие звезды боевиков 90-х. Фото

В конце прошлого века голливудские фильмы только начинали завоевывать сердца зрителей по всему миру. И многие актеры, снявшись в культовых боевиках, запомнились нам навсегда молодыми.

Несмотря на то, что с тех пор прошло уже несколько десятилетий, любимые герои "Терминатора", "Крепкого орешка", "Криминального чтива" и многих других фильмов не собираются выходить на пенсию и продолжают сниматься в кино. OBOZREVATEL узнал, как изменились за это время самые брутальные звезды 90-х.

1. Брюс Уиллис, 66 лет

Актер обрел мировую славу после роли полицейского в фильмах "Крепкий орешек". Также некоторые зрители помнят его по кинокартинам "Пятый элемент", "Шестое чувство", "12 обезьян" и "Армагеддон". Актер не собирается завершать свою карьеру и продолжает работать над новыми фильмами. Например, Уиллис снялся в главной роли новой картины "Звездный рубеж", премьера которой запланирована на этот год.

Брюс Уиллис в фильме "Пятый элемент" и сейчас

2. Арнольд Шварценеггер, 73 года

После выхода "Терминатора" имя Арнольда Шварценеггера узнавали все. Еще более популярным сделало его увлечение бодибилдингом. Последняя роль Шварценеггера – в фильме "Кунг Фьюри – 2", который должен выйти в этом году.

Арнольд Шварценеггер в 80-90-х и сейчас

3. Сильвестр Сталлоне, 74 года

Сильвестра Сталлоне мы помним, как крутого боксера из "Рокки". Актер также засветился в ряде таких популярных кинолент, как "Рэмбо", "Неудержимые" и "План побега". На данный момент звезда Голливуда пишет сценарии и продолжает вести как актерскую, так режиссерскую деятельность. Один из последних фильмов с его участием носит название "Самаритянин".

Как выглядел Сильвестр Сталлоне в 90-х и сейчас

4. Жан-Клод Ван Дамм, 60 лет

Звездой боевиков Ван Дамм стал благодаря главной роли в фильме "Кровавый спорт". Также актер засветился в "Универсальном солдате" и "В поисках приключений". В последнее время постаревший Ван Дамм занимался работой над боевиком от Netflix, съемки которого проходили, в том числе и в Киеве.

Жан-Клод Ван Дамм в фильме "Кровавый спорт" и сейчас

5. Киану Ривз, 56 лет

Известность пришла к Ривзу после того, как он сыграл Нео в "Матрице", а позже и главной роли в культовом боевике "Джон Уик". При этом, за эти более чем 20 лет, Киану практически не изменился внешне и совершенно не сбавил обороты своей актерской карьеры.

Киану Ривз в первой части "Матрицы" и сейчас

6. Жан Рено, 72 года

Французский актер запомнился всему миру благодаря роли наемника в киноленте "Леон". В фильмографии актера за последние годы прибавились такие работы как "Малышка с характером" и "В ожидании Ани".

Жан Рено в роли наемника в киноленте "Леон" и сейчас

7. Джон Траволта, 67 лет

Благодаря своему умению танцевать и петь Джон Траволта принимал участие в различных мюзиклах. Но популярность свалилась на актера после успеха фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". В жизни Траволты не все шло так гладко, как он хотел. Ему пришлось пережить смерть и сына, и любимой жены, депрессию и ожирение. Однако, актер взял себя в руки, привел в порядок и снова начал сниматься в кино.

Джон Траволта в фильме "Криминальное чтиво" и сейчас

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