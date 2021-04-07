Як зараз виглядають Сталлоне, Шварценеггер та інші зірки бойовиків 90-х. Фото

Анастасія Польська Люди 05:47, 7.04.2021

В кінці минулого століття голлівудські фільми тільки починали завойовувати серця глядачів по всьому світу. І багато акторів, знявшись в культових бойовиках, запам'яталися нам назавжди молодими.

Попри те, що з того часу пройшло вже кілька десятиліть, улюблені герої "Термінатора", "Міцного горішка", "Кримінального чтива" і багатьох інших фільмів не збираються виходити на пенсію і продовжують зніматися в кіно. OBOZREVATEL дізнався, як змінилися за цей час найбрутальніші зірки 90-х.

1. Брюс Вілліс, 66 років

Актор знайшов світову славу після ролі поліціянта у фільмах "Міцний горішок". Також деякі глядачі пам'ятають його по кінокартинах "П'ятий елемент", "Шосте почуття", "12 мавп" і "Армагеддон". Актор не збирається завершувати свою кар'єру і продовжує працювати над новими фільмами. Наприклад, Вілліс знявся в головній ролі нової картини "Зоряний рубіж", прем'єра якої запланована на цей рік.

Брюс Вілліс у фільмі "П'ятий елемент" і зараз

2. Арнольд Шварценеггер, 73 роки

Після виходу "Термінатора" ім'я Арнольда Шварценеггера впізнавали всі. Ще більш популярним зробило його захоплення бодибілдингом. Остання роль Шварценеггера – к фільмі "Кунг Ф'юрі – 2", який повинен вийти в цьому році.

Арнольд Шварценеггер в 80-90-х і зараз

3. Сильвестр Сталлоне, 74 роки

Сильвестра Сталлоне ми пам'ятаємо, як крутого боксера з "Рокі". Актор також засвітився в ряді таких популярних кінострічок, як "Рембо", "Нестримні" і "План втечі". На цей час зірка Голлівуду пише сценарії й продовжує вести як акторську, так режисерську діяльність. Один з останніх фільмів з його участю має назву "Самаритянин".

Як виглядав Сильвестр Сталлоне в 90-х і зараз

4. Жан-Клод Ван Дамм, 60 років

Зіркою бойовиків Ван Дамм став завдяки головній ролі у фільмі "Кривавий спорт". Також актор засвітився в "Універсальному солдатові" і "В пошуках пригод". Останнім часом постарілий Ван Дамм займався роботою над бойовиком від Netflix, зйомки якого проходили, в тому числі і в Києві.

Жан-Клод Ван Дамм у фільмі "Кривавий спорт" і зараз

5. Кіану Рівз, 56 років

Популярність прийшла до Рівза після того, як він зіграв Нео в "Матриці", а пізніше й головної ролі в культовому бойовику "Джон Вік". При цьому, за ці більш ніж 20 років, Кіану практично не змінився зовні й абсолютно не зменшив оберти своєї акторської кар'єри.

Кіану Рівз в першій частині "Матриці" і зараз

6. Жан Рено, 72 роки

Французький актор запам'ятався всьому світу завдяки ролі найманця в кінострічці "Леон". У фільмографії актора за останні роки додалися такі роботи як "Мала з характером" і "В очікуванні Ані".

Жан Рено в ролі найманця в кінострічці "Леон" та зараз

7. Джон Траволта, 67 років

Завдяки своєму вмінню танцювати і співати Джон Траволта брав участь в різних мюзиклах. Але популярність звалилася на актора після успіху фільму Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво". У житті Траволти не всі йшло так гладко, як він хотів. Йому довелося пережити смерть і сина, і коханої дружини, депресію й ожиріння. Однак, актор узяв себе в руки, привів у порядок і знову почав зніматися в кіно.

Джон Траволта у фільмі "Кримінальне чтиво" і зараз

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