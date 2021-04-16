Как сейчас выглядят кинозвезды 90-х, фильмы с которыми мы пересматриваем до сих пор

Многие обожают пересматривать старые американские фильмы. Тогда еще не было спецэффектов, современной компьютерной графики и других атрибутов последних кинолент Голливуда.

Но были яркие актеры и актрисы, которых мы до сих пор помним молодыми и красивыми. OBOZREVATEL решил узнать, как они изменились спустя десятилетия и чем занимаются сейчас.

1. Тиль Швайгер – Мартин, любитель жизни из "Достучаться до небес" (1997)

Сейчас артисту 57 лет. Последние годы он занялся написанием сценариев и режиссурой фильмов. Так, его "Мед в голове" (2018) вошел в десятку самых кассовых картин в прокате Германии, после чего Тиль переснял его для американского проката. Появляется актер и в голливудском кино, но чаще всего в эпизодических ролях. Например, во "Взрывной блондинке" он сыграл часовщика.

Немецкий актер Тиль Швайгер занялся режиссурой

2. Дениз Ричардс – пилотесса из "Звездного десанта" (1997)

После культовых фильмов 90-х, в которых снималась Дениз, актрисе давали лишь эпизодические роли. Так, она мелькала в фильмах "Реальная любовь" и "Очень страшное кино-3", а также в комедии "Элвис покинул здание". С 2004 года Ричардс с головой ушла в семью и воспитание детей, а свободное время посвятила увлечению кикбосингом и путешествиями.

Дениз Ричардс из "Звездного десанта" редко удается мелькать в кино

3. Томми Ли Джонс – агент Кей из культовой картины "Люди в черном" (1997)

Томми Ли Джонс построил успешную карьеру в Голливуде. На его счету роли в фильмах "Беглец", "Служители закона", "Старикам тут не место", "В осаде" и других. Кроме того, у актера есть премии "Оскар" и "Золотой глобус". Последние годы Томми посвящает садоводству и разведению лошадей на своем ранчо в Техасе.

Томми Ли Джонс из фильма "Люди в черном" ушел на пенсию

4. Патрисия Веласкес – Анк-су-намун из "Мумии" (1999)

Веласкес не покончила с актерской карьерой в начале 2000-х, хотя и занялась другими проектами. Так, чуть позже она стала первой моделью латинского происхождения, совершившей каминг-аут как гомосексуалка. В 2015 году Веласкес даже выпустила автобиографическую книгу под названием "Прямая походка". Сейчас бывшая актриса является официальным защитником ЮНЕСКО.

Как выглядит Патрисия Веласкес спустя 22 года после выхода "Мумии"

5. Робин Райт – подруга Форреста Гампа из одноименной драмы (1994)

За роль Дженни в "Форресте Гампе" Райт получила Премию Гильдии киноактеров и была номинирована на "Золотой глобус" в качестве лучшей актрисы второго плана. Актриса продолжила сниматься в известных кинокартинах, а также решила попробовать себя на сцене театра.

Робин Райт, знаменитая благодаря роли в фильме "Форрест Гамп", до сих пор активно снимается в кино

6. Лора Сан Джакомо – Кит де Люка, подруга Вивиан из "Красотки" (1990)

Еще одна "красотка" из легендарного фильма с Ричардом Гиром сейчас подходит к шестому десятку. В ее фильмографии только несколько известных картин, кроме "Красотки" – "Милый мальчик" (2019), "Крэйзи" (2005), "Короли самоубийства (1997).

Как выглядит Лора Сан Джакомо спустя 31 год после выхода "Красотки"

7. Бонни Хант – девушка Сара, из-за которой Алан Пэрриш на целых 26 лет попал в джунгли в "Джуманджи" (1995)

За плечами 59-летней актрисы роли в известных фильмах, карьера телеведущей собственного шоу, написанные сценарии и неудачный брак. Бонни до сих пор живет одна, а в свободное время болеет за любимую бейсбольную команду Chicago Cubs.

Как выглядит Бонни Хант спустя 26 лет посля выхода "Джуманджи"

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