Как сейчас выглядят актеры из культового телесериала "Игра престолов". Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Сериал 'Игра Престолов' вышел на экраны в 2011 году

Культовый телесериал "Игра престолов" вышел на экраны еще в 2011 году. Однако он до сих пор остается любимой кинолентой для миллионов.

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