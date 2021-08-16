Звезда сериала 'Игры престолов' Джейсон Момоа признался в любви Эмилии Кларк

Голливудский актер Джейсон Момоа опубликовал снимок со своей коллегой по сериалу "Игры престолов" Эмилией Кларк, на котором держит ее на руках. Актер признался ей в любви и назвал "Луной всей своей жизни".

Соответствующее фото знаменитость выложил в Instagram. "Ты замечательная, люблю тебя", – написал Джейсон. Такие же кадры выставила и сама Кларк, написав: "Когда ваше солнце и звезды заезжают в город, вы проверяете, что он все еще может жать Кхалиси".

На фото Момоа позирует в белом костюме с фуражкой моряка, а на его коленях устроилась Эмилия, которая была одета в черное мини-платье. Судя по кадрам, знаменитости весело проводят время.

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Отметим, что между звездами сериала нет никаких романтических отношений, несмотря на то, что Эмилия Кларк свободна, а Джейсон Момоа женат. Актеры хорошо дружат и относятся друг к другу тепло.

Коротко о знаменитостях:

Джейсон Момоа

Актер гавайского происхождения. Получил популярность благодаря ролям в таких фильмах, как "Конан-варвар", "Игра престолов", "Аквамен", "Звездные врата: Атлантида".

Джейсон женат на актрисе Лизе Боне, которая старше его на 12 лет. Впервые он ее увидел и сразу влюбился в юном возрасте, когда на экраны вышел сериал "Шоу Косби", где Боне играла главную роль. У пары двое детей – дочь Лола Айолани и сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакаха.

Эмилия Кларк

Британская актриса театра, кино и телевидения. Популярность приобрела благодаря ролям Дейенерис Таргариен в телесериале "Игра престолов" (2011—2019), Сары Коннор в фильме "Терминатор: Генезис" (2015) и "Хан Соло. Звёздные войны: Истории" (2018).

Кларк имеет титул одной из "100 самых влиятельных людей в мире" в 2019 году по версии журнала Time.

В 2012 году у актрисы начался роман с американским режиссером Сетом Макфарлейном, но год спустя пара рассталась.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Эмилия Кларк продемонстрировала естественную красоту на фото, где позировала в кровати со своим домашним любимцем.