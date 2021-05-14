Звезда 'Игры престолов' кардинально сменила имидж. Фото

Известная актриса 24-летняя Мэйси Уильямс, которая сыграла роль Арьи Старк в сериале "Игра престолов", решила удивить поклонников и кардинально сменила имидж – знаменитость покрасилась в платиновый блонд и осветлила брови.

Соответствующие фото звезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты засыпали комплиментами Уильямс.

Так, на недавней премии Brit Awards 2021 актриса появилась на публике с новым цветом волос – платиновый блонд, а также она отбелила брови. После этого кадры в новом амплуа Уильямс разместила в сети. В одной из публикации знаменитость написала: "Посмотрите, что вы заставили меня сделать".

Пользователи сети оценили новый образ актрисы и оставили под постом множество комментариев.

"Вау!", "Мне нравятся обесцвеченные брови", "Мне очень нравится", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Мэйси Уильямс – британская актриса, наиболее известна по роли Арьи Старк в телесериале "Игра престолов", за которую она получила две номинации на премию "Эмми" и шесть номинаций на Премию Гильдии киноактеров США.

Она является не только актрисой, но и танцовщицей. Изучала в Bath Dance College балет, коммерческий и технический джаз, пение. Занимается также прыжками на батуте, уличным фристайлом и гимнастикой.

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