Как изменились звезды 'Гарри Поттера' за 20 лет. Фото

В 2001 году вышел первый фильм о мире маглов и волшебников из Хогвартса. К концу седьмой заключительной части актеры главных ролей взрослели на наших глазах, а их опытные коллеги старились и даже умирали.

Дети-актеры, которым сейчас уже перевалило за 30, посвятили фильмам о Гарри Поттере треть своей жизни. При этом, некоторые из них не захотели дальше продолжать актерскую карьеру и ушли из кино. OBOZREVATEL решил узнать, как сейчас выглядят и чем занимаются актеры, воплотившие образы персонажей любимого детского фильма.

1. Дэниэл Рэдклифф – Гарри Поттер

По окончании поттерианы Рэдклифф стал одним из самых заметных британских актеров. Так, он начал сниматься в фильмах один за другим: в триллере "Виктор Франкенштейн", арт-хаузе "Человек – швейцарский нож", боевике "Пушки Акимбо", "Иллюзии обмана 2", "Джунглях" и сериале "Чудотворцы". И это далеко не весь список ярких ролей актера, который сыграл в детстве мальчика-который-выжил.

В жизни Дэниэл встречается с актрисой Эрин Дарк. Они ведут весьма приземленную жизнь и редко попадают в заголовки СМИ.

2. Том Фелтон – Драко Малфой

В кино Драко Малфой был врагом Гарри Поттера, но в реальности Том Фелтон дружит и с Рэдклиффом, и с Рупертом Гринтом. Том редко снимается в кино (его можно увидеть в научно-фантастическом сериале "Происхождение" ("Начало"), отдавая предпочтение посвящать себя музыке. Он уже выпустил два музыкальных альбома. Кое-что можно послушать в его инстаграме.

3. Руперт Грин – Рон Уизли

Гринт признает, что выбирает роли, которые помогут ему уйти от его образа в "поттериане". Он играл гитариста The Dead Boys в фильме о нью-йоркской панк-сцене "Клуб "CBGB", богобоязненного подростка, сбегающего со взрослой актрисой в "Уроках вождения" и наркомана в мистическом сериале "Дом с прислугой". Также известно, что в 2020 году Руперт Грин впервые стал отцом. У него с возлюбленной Джорджией Грум родилась девочка.

4. Эмма Уотсон – Гермиона Грейнджер

Несмотря на то, что Эмма Уотсон снялась в ряде успешных фильмов ("Хорошо быть тихоней", "Колония Дигнидад", "Красавица и чудовище", "Маленькие женщины"), она решила распрощаться с актерской карьерой ради своего возлюбленного Лео Робинтона. По словам самой актрисы, ей нужен перерыв, чтобы больше проводить времени и любимым и начать планировать создание семьи.

5. Гарри Меллинг – Дадли Дурсль

Гарри Меллинг запомнился нам как тучный и вредный кузен Гарри Поттера, Дадли Дурсль. Но в 18 лет парень резко похудел и изменился до неузнаваемости. После съемок Меллинг окончил театральное училище и Лондонскую академию музыки и драматического искусства и пошел играть на театральной сцене. Гарри также снялся в фильме "Затерянный город Z" и нашумевшем сериале от Netflix "Ход королевы".

6. Джошуа Хердман – Грегори Гойл

Джошуа Хердман снялся во всех частях Гарри Поттера в роли приспешника злодея Драко Малфоя. После пяти лет занятий джиу-джитсу Джошуа дебютировал в смешанных единоборствах и в первом же бою добился победы. Также Хердман иногда мелькает в кино. К примеру, в 2018 году актер снялся в эпизоде фильма "Робин Гуд".

7. Мэттью Льюис – Невилл Долгопупс

Мэттью Льюис больше других удивил фанатов своим изменением внешности. Он сильно похудел, исправил улыбку, подкачался и стал звездой телеэкрана. Мэттью даже пригласили на главную роль в мелодраму "До встречи с тобой". Кроме того, Льюису повезло жениться на красотке Анджеле Джонс, организаторе мероприятий Universal Studios.

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