Сколько Дэниэл Рэдклифф заработал на съемках в "Гарри Поттере": названа сумма

Английский актер и продюсер Дэниэл Рэдклифф, который воплотил на экране роль знаменитого волшебника Гарри Поттера, получил за съемки в первой части миллион долларов.

Издание Looper сообщает, что именно такая была сумма гонорара за работу над фильмом "Гарри Поттер и философский камень". Далее оплата труда выросла в несколько раз (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

За съемки в "Тайной комнате" Рэдклифф получил около трех миллионов долларов. А вот за игру в "Узнике Азкабана" знаменитость заработал шесть миллионов.

Гонорары увеличивались с каждой новой частью "Гарри Поттера" – "Кубок огня" и "Орден Феникса" Рэдклифф заработал по 14 миллионов долларов за каждый фильм.

Последние три серии известной картины оплачивались по 25 миллионов долларов за каждую часть. В результате знаменитость получил за восемь фильмов 110 миллионов.

Несмотря на головокружительную карьеру, актер заявил, что большую часть денег так и не потратил. Он объяснил, что хранит заработанное состояние, чтобы в будущем не беспокоиться о финансах.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что музыкант Феликс Лало воспользовался своим невероятным сходством с английским актером Дэниэлом Рэдклиффом и стал популярным в сети. Сам блогер называет себя неофициальным двойником всемирно известного персонажа.