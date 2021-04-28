Самые известные звездные пары, в которых мужчина ниже своей избранницы. Фото

Мужчины нередко становятся жертвами стереотипов о красоте. Ведь многие свято уверены, что парень или муж должен обязательно быть сильным, мужественным и высоким.

На самом деле не должен. Ведь любимого человека не выбирают и не меряют сантиметром после того, как влюбились. OBOZREVATEL сделал подборку звезд, которые доказали, что рост – далеко не главное для счастливых отношений.

Николь Кидман и Кит Урбан

Николь Кидман была дважды замужем за мужчинами ниже ее ростом. Так, во время брака с Томом Крузом актриса прямо истосковалась по каблукам. Ведь известно, что рост звезды "Миссия невыполнима" всего 169 см. Второй избранник Кидман – кантри-музыкант Кит Урбан, который хоть и покрепче Круза, но все равно ниже своей 180-сантиметровой любимой на два сантиметра.

Джейсон Стэтэм и Рози Хантингтон-Уайтли

Рост бывшего "ангела" Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли – 175 сантиметров. Это не высокий рост для модели, однако высокий для героя известных боевиков Стэтэма. Так, Рози теперь все время смотрит на своего бойфренда свысока.

Джон Ледженд и Крисси Тейген

Еще один любитель девушек модельной внешности – музыкант Джон Ледженд. Он выше своей жены, модели Крисси Тейген, всего на 1 сантиметр. Но красотка не может отказаться от каблуков, поэтому пара всегда выглядит так, будто Крисси выше своего мужа как минимум на полголовы.

Камерон Диаз и Бенджи Мэдден

Рост бывшей актрисы Камерон Диаз составляет 174 сантиметра, а вот ее мужа, гитариста Good Charlotte Бенджи Мэддена, всего 168. И все же парню удалось завоевать сердце знаменитой блондинки, подарить ей семью мечты и одарить такой любовью, что Диаз даже бросила свою кинокарьеру в Голливуде.

Эрин Дарк и Дэниэл Рэдклифф

К разочарованию фанатов, экранный Гарри Поттер выбрал себе в спутницы не сногсшибательную модель, а обычную актрису второстепенных ролей Эрин Дарк. Девушка не только значительно выше Дэниела, но и старше на пять лет. Но ни годы, ни сантиметры не стали помехой для настоящей любви.

Карла Бруни и Николя Саркози

Одна из самых известных моделей конца 80-х и начала 90-х Карла Бруни выше своего мужа на целых 10 сантиметров. Но бывшего президента это нисколько не смущает – их брак длится уже 13 лет и не собирается давать трещину.

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