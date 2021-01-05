Трехмесячный сын звезды "Гарри Поттера" заразился COVID-19

София Ковнир
София Ковнир
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Трехмесячный сын звезды 'Гарри Поттера' заразился COVID-19

Звезда фильма "Гарри Поттер", британская актриса Джесси Кейв сообщила, что ее трехмесячный сын получил положительный результат теста на коронавирус и сейчас госпитализирован.

Соответствующее заявление знаменитость сделала на своей странице в Instagram. По ее словам, сейчас ребенок в порядке и чувствует себя хорошо (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, Кейв поделилась с подписчиками в сети снимком, на котором показала своего ребенка на больничной койке в изолированной комнате, а на ее iPad транслировалось обращение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с объявлением о карантине.

Трехмесячный сын Джесси Кейв

Актриса отметила, что новый штамм вируса очень мощный, поэтому она надеется, что люди будут осторожными.

Сын Джесси Кейв заразился коронавирусом
Джесси Кейв находится в больнице с сыном
Актриса Джесси Кейв попала в больницу с трехмесячным сыном

  • Напомним, Джесси Кейв – британская актриса театра, кино и телевидения, стендап-комик и художник.

  • 1 июня 2007 года она по совету брата прошла пробы на роль Лаванды Браун в серию фильмов о Гарри Поттере.

  • В 2010 году познакомилась со своим будущим мужем, известным стендап-комиком Альфи Брауном. В 2013 году вышла за него замуж.

  • 4 октября 2014 года у пары родился сын Донни Кэйв Браун.

  • 21 июля 2016 года – дочь Марго Браун.

  • 22 октября 2020 года – сын Эбрахам Бенджамин "Бэм" Браун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее после заражения COVID-19 умерла звезда фильмов ужасов Барбара Шелли.

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