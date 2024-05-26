Новый 'Холостяк' Александр 'Терен' Будько рассказал, как пережил потерю ног на фронте

Ветеран войны, автор YouTube-проекта "Отвал ног", а ныне новый герой реалити-шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько вспомнил, как потерял на фронте на Харьковском направлении обе ноги и насколько тяжело проходило лечение и реабилитация. Он отмечает, что произошло это в День Независимости Украины, 24 августа 2022 года, в месте, куда оккупанты никогда не целились и ничего не прилетало.

По словам тогдашнего командира 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатска Січ", никто даже не знает, какое оружие было использовано, поэтому эту ситуацию он считает очень странной. В интервью Hromadske_talk холостяк вспомнил, что в то время находился в окопе, а оккупанты специально целились именно туда, где мужчину частично и засыпало.

"Все произошло очень странно. Мы были единственной группой, которая работала из того села, то есть там вообще больше никого не было. И туда ничего не прилетало ни перед тем, ни фактически после того. Единственный раз, когда прилетело – это в окоп, в котором я лежал. И до сих пор неизвестно, что это было. Я тех, кто еще жив, спрашивал, и никто не может ответить. Это просто как-то так неожиданно произошло. Очень странное стечение обстоятельств", – рассказал холостяк.

Он понял сразу, что остался без конечностей, из-за адской боли, "потому что так болеть может только тогда, когда их нет. Тем более меня засыпало землей, и я думаю: ну точно уже без ног".

"Сначала физически очень больно было несколько, возможно, даже недель. Прям очень нереально болело. Мне постоянно обезболивающие давали, фентаниловые пластыри, спинальная анестезия. И все это почти не помогало, потому что начались еще и фантомные боли [когда человек испытывает боль в частях тела, которые отсутствуют. – Ред.]. И эти фантомные боли где-то два месяца разрывали максимально, я думал, что поеду крышей", – продолжил он.

Ветеран отметил, что обезболивающие не помогали устранять боль, а вдобавок к нему были и частые операции, из-за которых мужчина получал еще больше неприятных ощущений.

"Через два месяца боль стала меньше, фантомы еще были, но уже не так ярко выражены. И я начал думать, как мне взять протезы, где их взять, и буду ли ходить вообще. Очевидно, как и большинство людей, до этого я не попадал в такие ситуации и не знал, как себя вести. Сначала я очень хотел возвращаться на фронт. Думал: вот сейчас два месяца, поставлю протезы, вернусь и – поехали снова и воюем. Но когда прошел определенный процесс восстановления и установки всех полушарий мозга на место, понимаешь, что не будешь уже в армии эффективным. И стал думать, что могу делать в гражданской жизни", – объяснил экс-командир.

Как писал OBOZ.UA, Александр "Терен" Будько решил поучаствовать в новом сезоне "Холостяка", потому что, прежде всего, хочет показать людям, что ветераны войны могут и хотят жить наполненную во всех смыслах жизнь и быть надежными партнерами.

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