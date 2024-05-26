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Новый "Холостяк" Александр "Терен" Будько рассказал, как пережил потерю ног на фронте

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
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Новый 'Холостяк' Александр 'Терен' Будько рассказал, как пережил потерю ног на фронте

Ветеран войны, автор YouTube-проекта "Отвал ног", а ныне новый герой реалити-шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько вспомнил, как потерял на фронте на Харьковском направлении обе ноги и насколько тяжело проходило лечение и реабилитация. Он отмечает, что произошло это в День Независимости Украины, 24 августа 2022 года, в месте, куда оккупанты никогда не целились и ничего не прилетало.

По словам тогдашнего командира 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатска Січ", никто даже не знает, какое оружие было использовано, поэтому эту ситуацию он считает очень странной. В интервью Hromadske_talk холостяк вспомнил, что в то время находился в окопе, а оккупанты специально целились именно туда, где мужчину частично и засыпало.

"Все произошло очень странно. Мы были единственной группой, которая работала из того села, то есть там вообще больше никого не было. И туда ничего не прилетало ни перед тем, ни фактически после того. Единственный раз, когда прилетело – это в окоп, в котором я лежал. И до сих пор неизвестно, что это было. Я тех, кто еще жив, спрашивал, и никто не может ответить. Это просто как-то так неожиданно произошло. Очень странное стечение обстоятельств", – рассказал холостяк.

Он понял сразу, что остался без конечностей, из-за адской боли, "потому что так болеть может только тогда, когда их нет. Тем более меня засыпало землей, и я думаю: ну точно уже без ног".

Новый "Холостяк" Александр "Терен" Будько рассказал, как пережил потерю ног на фронте

"Сначала физически очень больно было несколько, возможно, даже недель. Прям очень нереально болело. Мне постоянно обезболивающие давали, фентаниловые пластыри, спинальная анестезия. И все это почти не помогало, потому что начались еще и фантомные боли [когда человек испытывает боль в частях тела, которые отсутствуют. – Ред.]. И эти фантомные боли где-то два месяца разрывали максимально, я думал, что поеду крышей", – продолжил он.

Ветеран отметил, что обезболивающие не помогали устранять боль, а вдобавок к нему были и частые операции, из-за которых мужчина получал еще больше неприятных ощущений.

Новый "Холостяк" Александр "Терен" Будько рассказал, как пережил потерю ног на фронте

"Через два месяца боль стала меньше, фантомы еще были, но уже не так ярко выражены. И я начал думать, как мне взять протезы, где их взять, и буду ли ходить вообще. Очевидно, как и большинство людей, до этого я не попадал в такие ситуации и не знал, как себя вести. Сначала я очень хотел возвращаться на фронт. Думал: вот сейчас два месяца, поставлю протезы, вернусь и – поехали снова и воюем. Но когда прошел определенный процесс восстановления и установки всех полушарий мозга на место, понимаешь, что не будешь уже в армии эффективным. И стал думать, что могу делать в гражданской жизни", – объяснил экс-командир.

Как писал OBOZ.UA, Александр "Терен" Будько решил поучаствовать в новом сезоне "Холостяка", потому что, прежде всего, хочет показать людям, что ветераны войны могут и хотят жить наполненную во всех смыслах жизнь и быть надежными партнерами.

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