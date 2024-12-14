'Это все бутафория': кто покинул 'Холостяк 13' в седьмом выпуске. Фото

Главный герой шоу "Холостяк 13" и ветеран войны Александр "Терен" Будько определился, кто из девушек должен покинуть проект. На церемонию роз он подготовил 3 цветка, а участниц было четыре.

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Всего за семь выпусков шоу и 1,5 месяца съемок "Холостяка" покинули 17 девушек. Среди них: SMM-ник Екатерина, хирург Полина, фотограф Лаура, Анна, юрист Юлия, Инна, которую "Терен" пригласил на шоу лично, блогер Маричка, сомелье Алина, хенд-мейд мастер Татьяна, военная журналистка Светлана, психолог Илона, ди-джей Елизавета, арттерапевт Вероника, SMM-ник Ксения, тату-мастер Виктория, блогер Анастасия, а теперь – продюсер Алина Моисеенко. OBOZ.UA смотрел трансляцию и узнал детали.

Алина Моисеенко была той участницей, которая почти всегда получала одной из первых роз, но на этот раз Александр "Терен" решил отправить девушку домой.

"Ты с первого взгляда покорила меня своей уверенностью, красотой и умом. И хотя я не раз говорил об ощущении, что у тебя вроде есть какой-то план или стратегия, я отпустил это, потому что я словно жил в каждом нашем мгновении и наслаждался общим временем. Но при просмотре твоего последнего видеообращения создалось впечатление, будто это все бутафория, будто это декорация", – объяснил "холостяк" свое решение попрощаться с Алиной Моисеенко.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр "Терен" Будько отреагировал на упреки блогера-психолога Елены Шпундры, которая раскрыла "настоящие" причины потери конечностей общественного деятеля.

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