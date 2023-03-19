Как проходили все свадьбы Мэрилин Монро: истории секс-символа Голливуда. Фото

Актриса и певица Мэрилин Монро трижды выходила замуж. Секс-символу Голливуда не удалось обрести долгое семейное счастье, поскольку ее браки закончились разводами.

Видео дня

Звезда мечтала стать мамой, но все попытки забеременеть заканчивались выкидышами. OBOZREVATEL рассказывает, как развивались отношения и проходили свадьбы Мэрилин Монро.

Первая свадьба с Джеймсом Догерти

Первым мужем Мэрилин был сотрудник полиции Лос-Анджелеса Джеймс Догерти. Тогда еще девушка не была под псевдонимом, ее настоящее имя – Норма Джин. Когда Монро находилась в приемной семье, новые родители вынуждены были передать ее обратно в детдом в связи с переездом. Чтобы этого не допустить, они решили женить Мэрилин с соседом. Пара начала встречаться в январе 1942 года и вышла замуж в июне, когда Монро исполнилось 16 лет. Догерти был старше 5 лет.

Церемонией бракосочетания 19 июня 1942 года руководил священник. Невеста была в кружевном свадебном платье с длинными рукавами и фатой. После женитьбы Джеймс и Мэрилин поселились в четырехкомнатном доме в городе Ван-Найс. По словам мужа, из новоиспеченной жены была ужасная хозяйка. Она не умела готовить, убирать и беречь семейный уют.

Догерти подчеркивал, что был ее первым мужем в постели. Они чувствовали себя счастливыми вместе, пока Джеймса не забрали на флот за границу в 1943 году. Год жена безропотно писала мужу еженедельно, а затем Мэрилин стало скучно и в 1946 году она подала на развод.

Вторая свадьба с Джо Ди Маджо

В 1952 году Мэрилин Монро познакомилась с бейсболистом Джо Ди Маджио, который является легендарным центровым игроком команды "Янкиз". Спортсмену понравилась Монро на фото, уже тогда девушка работала моделью. Джо договорился с ней о свидании благодаря фотографу. Мэрилин не хотела быть вместе с 29-летним парнем, но он очень романтично ухаживал, поэтому 26-летняя будущая звезда быстро влюбилась. Пара встречалась до свадьбы 18 месяцев.

14 января 1954 года в Ратуше Сан-Франциско влюбленные обручились. СМИ назвали союз Джо и Мэрилин "браком века", от новоиспеченных супругов была в восторге вся Америка. Монро выходила замуж в черном скромном платье, которое облегало ее фигуру. На груди Ди Маджио была бутоньерка, а в руках Мэрилин – белый букет. После свадьбы звезда Голливуда переехала в дом Джо недалеко от пристани Сан-Франциско.

Их отношения были сложными, отличия в характере приводили к скандалам. Супругов часто видели на светских мероприятиях. Джо и Мэрилин развелись менее чем через год после свадьбы. У них не было детей.

Третья свадьба с Артуром Миллером

Самый длинный брак Мэрилин Монро был с третьим и последним мужем Артуром Миллером. Пара была полной противоположностью: секс-символ влюбилась в умного драматурга, удостоенного многочисленных наград. Звезды познакомились в 1950 году. Тогда Монро пыталась обрести славу, а Артур уже получил Пулитцеровскую премию.

Спустя 5 лет после знакомства пара начала встречаться. Мужчина в то время был женат, однако любовники стали жить вместе. Церемония бракосочетания состоялась 29 июня 1956 года, несмотря на то, что коллеги просили Монро покинуть мужа из-за сомнительной репутации и связи с коммунистической партией. 1 июля была свадебная вечеринка по еврейским традициям в Нью-Йорке в доме Кэй Браун, который был агентом Миллера. Невеста снова надела фатиновую фату и белое платье с глубоким декольте, а жених был в смокинге с галстуком.

Монро была в восторге от брака и говорила, что впервые по-настоящему влюблена. Звезда трижды переживала выкидыш. В общей квартире в 50-х Мэрилин наткнулась на дневник Миллера о ней. Она прочла, что муж разочарован браком и считал жену неудобной. Звезда кино подала на развод в 1960-м, потому что считала это изменой и сама закрутила роман с другим.

Ранее OBOZREVATEL показывал: