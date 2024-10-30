Как португальский художник по песку Витор Рапозо прославился на весь мир из-за поддержки Украины и почему верит в Зеленского. Эксклюзив

С началом полномасштабного вторжения РФ португальский художник Витор Рапозо (по португальской грамматике – Рапозу) неординарным образом поддерживает Украину – создает картины из песка на пляже в Португалии. Последняя из его работ VOLIA, посвященная защитникам и защитницам, облетела весь мир.

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Эксклюзивно для OBOZ.UA мужчина признался, почему всем сердцем ждет прекращения российской агрессии, что его восхищает во Владимире Зеленском и в чем он упрекает НАТО и мировых лидеров.

– С началом полномасштабного вторжения России вы поддерживаете Украину довольно необычным способом – создаете картины из песка на одном из пляжей на юге Португалии. Как возникла эта мысль?

– Я всегда любил Украину. Поэтому с помощью искусства решил выразить свою поддержку украинскому народу, который в сердце моем, и показать, что я на его стороне.

– Сколько времени занимает сделать одну такую картину? Как реагируют прохожие на ваши роботы, особенно когда они на украинском языке? Вам кто-то помогает?

– Сделать одну картину занимает три-четыре, максимум пять часов. Я пишу на украинском языке с помощью переводчика, но всегда прошу своих украинских друзей проверить, все ли правильно, не допустил ли ошибку в каком-то слове.

В общем, прохожие положительно реагируют на мои работы. Конечно, заметно, что они удивлены, иногда останавливаются, чтобы спросить или исследовать подробнее, как я это делаю. Бывает и такое, что еще не закончил работать, а уже мои картины во всех социальных сетях (улыбается).

– В одном из своих сообщений вы цитировали Мартина Лютера Кинга: мол, не так волнуетесь из-за шума плохих, как из-за тишины хороших. Как вы считаете, война в Украине больше не актуальна для португальцев?

– Нет, я думаю, что война в Украине до сих пор актуальна для португальцев. Я обратился к странам, которые недостаточно помогают Украине. Вам нужна реальная помощь НАТО и больше военной поддержки мировых лидеров, а не только слова.

– В честь приезда Владимира Зеленского в Португалию вы создали картину. Каково ваше мнение о президенте Украины?

– Я создал картину в честь Владимира Зеленского еще задолго до его приезда, а в мае 2024 года, когда он впервые посетил Португалию, повторно опубликовал фотографии в социальных сетях.

Владимир Зеленский – человек, который мне очень нравится и которого я уважаю. Будь у него больше поддержки, помощи, то он был бы президентом, которому нет равных. Но, к сожалению, ситуация сложилась не лучшим образом. Но все равно для меня он является примером смелости и стойкости.

– С помощью ваших работ можно неординарным способом признаться любимому человеку в любви. Это португалец просил руку и сердце у украинки или украинец?

– Это украинец, сын моих друзей, делал предложение украинке. После этой работы я подружился с молодоженами (улыбается).

– Последнее ваше творение VOLIA, посвященное украинским защитникам и защитницам, облетело чуть ли не весь мир! Какова была ваша реакция на такое неожиданное внимание?

– Я совсем не ожидал такой реакции! Обычно мои работы можно увидеть на социальных страницах посольства Украины (кстати, идея создать картину в День защитников и защитниц принадлежит Посольству Украины в Лиссабоне, которое обратилось с просьбой помочь к Витору Рапозо. – Ред.) или в Португалии, но чтобы столько стран сразу! Миллионы людей оставляли свои комментарии, делились впечатлениями.

Но приятнее всего было узнать, что мои работы опубликовали в Украине! Это было очень эмоционально! Я от всей души посвятил эту картину украинским защитникам и защитницам. И через свое искусство буду поддерживать украинцев.

– А помните, когда впервые возникла идея создания картин на песке? Расскажите немного о себе.

– Мне 61 год. Работал в электротехнической индустрии. Когда шесть лет назад компания закрылась, остался без работы. Я уехал в отпуск и на одном пляже начал рисовать палкой картинки на песке и фотографировал их. Позже у меня были уже лучшие инструменты, а на сегодняшний день мои работы облетели все континенты.

– Какие ощущения во время многочасового труда, ведь скоро океан смоет ваше творение?

– Мне чаще всего задают этот вопрос (улыбается).

Я никогда не скучаю по своим работам, ведь они принадлежат океану и он имеет право забрать их себе. Зато на следующий день у меня чистое полотно для новых фантазий.

– Какова будет тема вашей следующей картины, посвященной Украине?

– Я очень жду, чтобы война закончилась, потому посвящу картину "Слава Украине"! Это будет моя самая большая картина!

– Что вы хотели бы пожелать украинцам?

– Окончания войны, чтобы наконец-то был мир! И потом – много сил и мужества для восстановления всего, что было разрушено в стране. Я знаю, что украинцы очень выносливы. Они все преодолеют!

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