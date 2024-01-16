'Как люди выживают с такими ценами?' Португалец, приехавший в Украину на велосипеде, – о войне, которую игнорирует Европа, злую даму из поезда и лютые морозы

Уже больше месяца обычный 33-летний португалец Мануэль Оливейра путешествует по Украине на велосипеде. Он проделал около 4000 километров, чтобы добраться до страны, которая десятый год мужественно борется с российскими оккупантами.

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В своем блоге в Instagram путешественник показывает, как живут украинцы во время полномасштабной войны, рассказывает подписчикам о бомбоубежищах и ценах на еду, а также объясняет, почему считает мужчин в Украине более дружелюбными, чем женщин. OBOZ.UA эксклюзивно пообщался с Мануэлем Оливейрой.

– Мануэль, расскажите немного о себе. Как у вас возникла идея путешествовать по миру на велосипеде ?

– Я шесть лет отслужил в силах специального назначения в Португалии. И однажды решил, что хочу видеть мир не через телевизор, а в реальности. Так, восемь лет назад я сел на велосипед и объездил 19 стран Европы. Мне очень понравилось, потому решил продолжить. Я уже посетил Азию, страны Ближнего Востока, Северную Африку, Южную Америку. В общей сложности это 42 страны. Обычно летом я работаю барменом на юге Португалии и остальное время путешествую.

– В 2016 году вы впервые посетили Украину, были еще в не оккупированном Россией Мариуполе. Как реагировали на вас местные жители и общались ли с ними?

– Им было удивительно, что я, турист, здесь делаю. Ведь война на востоке продолжается с 2014 года. Но в общем попадались дружелюбные люди и те, с кем удалось пообщаться, не желали России.

– Почему решили поехать в Украину снова в это нелегкое для страны время?

– Именно поэтому и решил показать Украину в это нелегкое время. Потому что у меня впечатление, что для Португалии война в Украине закончилась! Началась война в Израиле, и об Украине вспоминают гораздо меньше. Я решил поехать, чтобы показать моим подписчикам, как живут украинцы во время войны, и что мы не должны забывать о них и не останавливаться помогать. Украина – прекрасная страна с вкусной кухней, которую я обожаю, особенно вареники, богатой культурой. И что относительная безопасность в Украине и почему она не подверглась оккупации России – это все благодаря титаническим усилиям ВСУ. И что меня больше всего раздражает – это то, что война под носом в Европе, и немногие делают. Это очень грустно.

– Что самое трудное в вашем путешествии?

– Холод (улыбается). Боже, как здесь холодно! Мне никогда не было так холодно, как в Украине. Меня спрашивают, почему ты уехал в Украину во время войны, еще зимой? На что отвечаю, что не ищу легких путей.

– Сейчас вы находитесь в Киеве. Какова конечная точка путешествия по Украине?

– Планирую выехать из Киева на Изюм, тогда Днепр и наконец-то Запорожье, где состоится встреча ассоциации велосипедистов.

– Не кажется ли вам, что это не очень безопасный маршрут?

– В Изюме меня должен встретить мой украинский друг и подвезти в Запорожье, где я встречусь с украинцами, с которыми познакомился по дороге в Ивано-Франковск.

– И потом возвращаетесь в Португалию?

– Нет. Из Запорожья планирую отправиться в Николаев, тогда Одесса, Измаил и оттуда добраться до Румынии. И тогда уже кораблем в Грузию, Армению и Иран. Потом – не знаю, возможно, вернусь в Португалию.

– Планируете посетить оккупированные Россией территории Грузии?

– Не знаю. Еще думаю. С одной стороны, хотелось бы показать, как там живут люди, что говорят, но с другой – это как поддерживать туризм там.

– На одном из ваших видео, где едете на велосипеде, включаются первые для вас сирены и видно, что вы смущены и не знаете, что делать. Как сейчас реагируете?

– Сейчас я, к сожалению, как и большинство украинцев, уже привык. Это не нормально, но это правда.

– Ищете ли бомбоубежище и есть ли укрытие в хостеле, в котором проживаете?

– Нет, не ищу. До ближайшего укрытия от моего хостела один километр, поэтому я предпочитаю оставаться внутри в этот момент, подальше от окон, чем выходить на улицу.

– Считаете, что в Украине есть проблемы с бомбоубежищами?

– Конечно, да! Но что я могу сделать...

– Что можете сказать по ценам в Украине?

– Как для португальца, то нормально. Но украинцам с минимальной зарплатой в 170 евро очень дорого. К примеру, килограмм куриной грудки больше 4 евро, когда в Португалии стоит 7 евро при минимальной зарплате в 860 евро. Я не знаю, как украинцы выживают.

– Какие ваши любимые города в Украине?

– Ивано-Франковск и Киев. Ивано-Франковск – не только красивый и уютный город, но и самый дешевый среди всех городов, в которых я бывал в Украине. А еще мне вспомнилась история, когда ехал на поезде в Татарив (Ивано-Франковская область), потому что у меня сломался велосипед, и одна дама упорно не давала мне зайти с ним внутрь. Именно в этот момент за меня вступился какой-то мужчина, с которым мы немного подружились. Из этого я сделал вывод, не хочу, конечно, никого обидеть, но... Украинские мужчины более доброжелательны, чем женщины.

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