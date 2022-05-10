Эстрадный певец родом из Запорожья Александр Панайотов выступил в российском городе Ставрополь на концерте, посвященном Дню победы. Перед выступлением он цинично пожелал россиянам мирного неба и рассказал, что с трепетом относится к дате 9 мая.

Под аплодисменты и восхищенные возгласы путинистов артист, родину которого беспощадно разрушают, спел несколько своих "хитов". Ролики опубликовали в Telegram-канале "Ставропольская телега" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Перед выходом на сцену уроженец Украины упомянул о своих российских корнях и раскрыл, почему развлекает граждан страны-агрессорки в День победы.

"Для меня этот праздник священный, один из самых главных праздников в году. Это все привито моей бабушкой, которая рассказывала мне с детства о войне, о тяжелых временах, она сама блокадница из Ленинграда. Поэтому я очень уважительно и очень трепетно отношусь к этой дате. Ставропольцы, с Днем победы! Всем мирного неба над головой, счастья, любви, и самое главное – здоровья", – сказал он.

Видео дня

Концерт в честь Дня победы состоялся на Крепостной горе в столице Ставропольского края. Кроме Панайотова, туда прибыли еще несколько малоизвестных артистов – Варвара и Сергей Трофимов.

Поочередно они выходили на сцену, неся в массы пропаганду войны и геноцида украинцев, поддерживая всероссийскую истерику "победобесия". Панайотов исполнил собственную композицию "Небеса" под аплодисменты и подпевания слушателей.

Концерт закончился праздничным салютом и пьяными возгласами россиян, собравшихся на площади для развлечения во времена, когда их армия зверствует в Украине.

Как известно, Александр Панайотов родился в Запорожье, где начал развивать вокальные способности и ходил в школу. Впоследствии поступил в Киевский государственный колледж эстрадного и циркового искусств на отделение эстрадного вокала, однако учебу не закончил из-за активного участия в музыкальных конкурсах.

С 2002 года начал ездить в Москву на разные шоу, а вскоре остался там работать и жить. При этом артист часто гастролировал по Украине.

С начала полномасштабной войны не опубликовал ни одного антивоенного призыва, а продолжил выступать в РФ, зарабатывать деньги и игнорировать геноцид соотечественников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая в Кремле выступила украинка Таисия Повалий. На фоне желтого поля и голубого неба, советской символики и георгиевских лент она спела "Пісню про рушник".