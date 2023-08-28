Пропагандировал 'русский мир' на Интере, а затем 'переобулся': куда исчез Андрей Доманский и что он говорил о войне

Украинский телеведущий Андрей Доманский долгое время был одним из главных лиц отечественного телевидения, однако сейчас он полностью исчез из информационного пространства. Более того, вскоре после полномасштабного вторжения шоумен удалил собственные страницы в соцсетях и так их и не восстановил.

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Вероятно, артист решил избавить себя от хейта, который посыпался в его адрес из-за "переобувания". Еще в 2018 году он пропагандировал с экранов на телеканале Интер пророссийские нарративы, а в 2022-м защебетал на украинском о непобедимых соотечественниках, что сами соотечественники совсем не оценили. OBOZREVATEL решил вспомнить, как Доманский продвигал в Украине "русский мир" и куда он исчез после начала полномасштабной войны.

Доманский родом из Одессы. Он начинал свою карьеру на местном радио, а известность получил благодаря проектам "Подъем", "Кто против блондинок?", "Интуиция", "Фабрика звезд" на Новом канале. Ведущий также работал на 1+1, а затем на Интере, который в 2018 году попал в громкий пророссийский скандал из-за концерта к 9-му мая. Доманский был ведущим того шоу.

Мало того, что уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе концерт был полностью построен на пропагандистских кремлевских нарративах, так Доманский еще и отличился высказываниями об "украинских фашистах".

"Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных ходов в нашей столицы, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", – произнес ведущий, стоя на фоне огромной красной звезды с серпом и молотом.

Пророссийский концерт вызвал возмущение в обществе. Сотни активистов после его трансляции собрались у здания телеканала Интер с требованиями лишить канал лицензии из-за антиукраинской редакционной политики.

В 2021-м Доманский собрался ехать в Беларусь, чтобы вести там любимый фестиваль Лукашенко "Славянский базар". После общественного резонанса он отказался от приглашения.

"Уважаемые белорусы! Я не еду на "Славянский базар"! Вынужден был закрыть комментарии из-за огромного потока как адекватных, так и агрессивных сообщений. Хочу отдельно поблагодарить людей, которые, несмотря на эмоции, высказывали свою точку зрения в уважительной форме. Вчера снимали "Готовим вместе", было не до постов. Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны нет, и не будет", – заявил тогда в своих соцсетях шоумен.

После полномасштабного вторжения Доманский неожиданно стал патриотом. В частности, он записал обращение на украинском языке, в котором хвалил волонтеров за их работу. На всякий случай произносил слова "полуниця" и "паляниця", чтобы наверняка закрепить за собой статус украинца.

Однако комментаторы в искренность "переобутого" патриота не поверили. На его странице они писали, что не забыли пророссийские высказывания звезды. Очевидно, критика Доманскому надоела, поэтому он удалил все свои профили в соцсетях. Его страницы по-прежнему остаются недоступными.

Где сейчас находится ведущий – неизвестно. Однако на YouTube-канале "Готовим вместе" до сих пор регулярно выходят выпуски с Доманским, что интересно, на русском языке.

Добавим, шоумен – многодетный отец. У него шестеро детей от трех разных женщин.

Второй гражданской женой ведущего, к слову, была известная журналистка Лидия Таран, которая сейчас с дочерью от Доманского Василиной проживает во Франции.

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