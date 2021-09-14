Как Ольга Сумская выглядела в юности: архивное фото

54-летняя украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в купальнике. Фото было сделано, когда артистке было 20 лет.

Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram-stories. "20 лет… Коса моя", – коротко написала Ольга.

На кадре видно, как Сумская позирует перед камерой в купальнике на фоне реки. Ее длинные волосы собраны в косу.

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Коротко о знаменитости:

Народная артистка Украины, популярная актриса и телеведущая, звезда сериалов "Роксолана", "Гречанка", "Анна-детективъ" – Ольга – родилась в семье актеров Вячеслава Игнатьевича и Анны Ивановны Сумских во Львове.

В 1987 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. Будучи на первом курсе, Ольга получила предложение сыграть в картине "Вечера на хуторе близ Диканьки", а на втором – ее приняли в труппу театра имени Леси Украинки.

Ольга Сумская была замужем за актером Евгением Паперным, который был старше ее на шестнадцать лет. В 1990 году актриса родила дочь Тоню.

После четырех лет отношений, Ольга изменила Евгению с актером Виталием Борисюком. У них случился служебный роман во время работы над музыкальным спектаклем "Кандид". Вскоре Паперный и Сумская развелись и Ольга вышла замуж за Виталия. Больше 20 лет они вместе и воспитывают 19-летнюю дочь Анну.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ольга Сумская поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру во время беременности.