Как на концерте 'Скай': Гросу помогла украинцу сделать предложение на сцене. Фото

Украинская певица Алина Гросу помогла своему фанату сделать предложение во время концерта в Дворце "Украина". Артистка пригласила влюбленных на сцену, где мужчина по имени Никита услышал заветное "да".

На концерте присутствовали известные звезды шоу-бизнеса, такие как Анастасия Приходько, Олег Машуковский, Настя Захандревич, Елена Филонова и другие. Все они снимали предложение, которую исполнительница выложила на свою страницу в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время исполнения очередной песни из своего репертуара Алина спросила у присутствующих, есть ли в зале Никита, из-за чего присутствующие мужчины с таким же именем начали проситься на сцену. Однако романтик, которого искала Гросу, вышел к ней из-за кулис.

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Поклонник певицы позвал любимую Юлию к себе и подарил ей роскошный букет роз. После этого Никита опустился на одно колено и попросил избранницу выйти за него замуж, на что она ответила "да".

Все действие происходило под одобрительные выкрики и всхлипы из зала, а сама Алина поспешила подойти и обнять влюбленных.

Отметим, что уже не первый раз известные личности приглашают на свою сцену влюбленных. Среди исполнителей начался своеобразный тренд, в котором они помогают признаться в любви своим вторым половинкам.

Например, всего неделю назад поклонник известной британской певицы Адель также сделал предложение во время концерта исполнительницы. Счастливая девушка даже не догадывалась, что возлюбленный устроил для нее сюрприз, в котором задействовал любимую солистку своей избранницы.

Несколько ранее, 17 октября, солист группы "Karta Svitu" Иван Марунич предложил любимой выйти за него замуж на концерте "Скай". Девушка ответила "Да".

Кратко о звезде:

Алина Гросу – 26-летняя певица, работающая на профессиональной сцене с 4 лет. Родом из города Черновцы. С ноября 2018 выступает под сценическим псевдонимом GROSU.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Алина Гросу показала свою тренировку по воздушной гимнастике. Звезда бесстрашно проделала несколько сложных парных трюков в воздухе на холстах.