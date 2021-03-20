Как менялась Кароль: фото звезды в начале карьеры

Тина Кароль – популярная украинская певица, телеведущая и актриса. Звезда также представляла Украину на конкурсе "Евровидения", и она не раз становилась лучшей исполнительницей года. Зрители также знают Кароль как тренера проектов "Голос. Діти" и "Голос країни".

OBOZREVATEL собрал архивные фото Кароль и показал, как менялась знаменитость в начале карьеры.

Популярность Тине Кароль принесло ее участие в конкурсе "Новая волна 2005", где она заняла второе место и получила специальный приз от Аллы Пугачевой в размере 50 000 $. Свой выигрыш будущая звезда потратила на съемки дебютного клипа "Выше облаков".

В 2006 году артистка представляла Украину на музыкальном конкурсе "Евровидения" с песней "Show Me Your Love", где заняла 7 место. В том же году звезда попробовала себя в качестве ведущей – она появилась на шоу "Танцы со звездами" вместе с Юрием Горбуновым.

Кароль талантлива не только как певица, но и в жанре детской прозы. Так, она создала книгу "Большие приключения Паутинки". Также артистка выпустила музыкальный фильм-исповедь "Интонации Тины Кароль".

Тину не раз признавали самой обаятельной и красивой женщиной Украины. Помимо этого, она является Послом доброй воли ЮНИСЕФ. А в 2009 году знаменитость получила звание заслуженной артистки Украины. Позже Кароль присвоили Орден княгини Ольги III степени по случаю Дня Конституции.

Кароль также известна как тренер музыкального шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". А не так давно она стала ведущей шоу пародий "Липсинк Батл".

Напомним:

Не так давно Тина Кароль объявила об отмене своих концертов. Звезда сообщила, что в ближайшее время она не будет гастролировать.

Также Кароль снялась в горячей фотосессии в чулках. Знаменитость снялась в пикантной фотосесии и опубликовала фото на странице в Instagram.

Помимо этого, Кароль сообщила, что стала веганом. Так, по словам знаменитости, она проснулась в один день и поняла, что больше не может есть мясо.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ранее разгорелся скандал между Олей Поляковой и Тиной Кароль. Так, в эфире шоу "Маска" Полякова назвала певицу Кароль "плакальщицей", в результате чего ей пришлось объясниться перед своими поклонниками.

В свою очередь, Кароль согласилась с Поляковой, сказав, что она и дальше будет оплакивать умершего мужа, а жить будет ради сына. Говоря об этой ситуации, певица также заявила, что "есть дно, которое нельзя пробивать".

Позже Полякова поставила финальную точку в скандале с Тиной Кароль. Артистка отметила, что никогда ничего плохого не сказала бы о трагедии коллеги. Помимо этого, певица также заявила, что она честная и прямолинейная.

А сама Кароль призналась, что Поляковой не стоит касаться ее личных тем. Певица также попросила всех своих звездных коллег не переступать через эту черту.