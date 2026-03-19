Лучше не скажешь о "последовательности и системности" политики ЕС, чем это сделал европарламентарий от Латвии Rihards Kols в своей заметке на X (его сообщение в переводе ниже).

Далее текст на языке оригинала.

Виходить так, що Пу керує ЄС через Орбана та Фіцо куди успішніше, аніж це роблять "пластилінові" очільники євроінституцій. Можу лише додати, що спрямувати політику противника (ЄС) в потрібне р@шистам русло - це і є очікуваний результат його хибно-цільового перепрограмування з мети приборкання агресії санкціями на "мирну та взаємовигідну співпрацю", тобто перезапуск нафтопроводу "Дружба" за гроші ЄС та продовження субсидування Кремлем російських проксіз в Європі й заодно агресії проти України. В Кремлі вже стомились відкорковувати шампанське.

Ріхардс Колс: "Вершина абсурду ЄС.

Ми готуємося відремонтувати трубопровід, який сама Росія підірвала, — щоб відновити постачання російської нафти, від якої, як ми стверджуємо, поступово відмовляємося, — для Угорщини, яка блокує 90 млрд євро для України, які ми фінансуємо — без участі Угорщини.

Якщо ці кошти не будуть виплачені з заморожених російських активів — як це має бути з моральної та юридичної точки зору — цей крок є більш ніж маренням. Ми субсидуємо агресора, замість того щоб змусити його платити за власне руйнування.

Це мазохізм клінічного рівня — співучасть у нашому власному економічному самогубстві та задушенні України".