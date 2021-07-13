Как изменились звезды сериала 'Зена – королева воинов' за 26 лет. Фото

Любимый сериал школьников 90-х годов "Зена – королева воинов" выходил в эфир с 1995 по 2001 год, то есть последняя серия вышла ровно 20 лет назад.

За приключениями Зены следили миллионы зрителей, а сам сериал произвел революцию на телевидении. Так, главные актеры Люси Лоулесс и Кевин Сорбо сразу стали звездами. Однако, с годами их слава значительно поутихла. OBOZREVATEL решил узнать, как сейчас выглядят актеры легендарного сериала и чем они занимаются.

1. Люси Лоулесс, 53 года

Для молодой новозеландской актрисы роль Зены стала звездной. Миллионы мужчин восхищались ловкостью и утонченной фигурой героини, которую подчеркивали короткие, едва прикрывающие тело, костюмы.

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После окончания съемок актриса продолжила сниматься в кино и засветилась в сериале "Спартак: кровь и песок", фантастическом фильме "Звездный крейсер Галактика" и картине "Эш против зловещих мертвецов". Сейчас она пробует свои силы в вокале и радует поклонников музыкальными видеороликами в YouTube.

2. Рене О’Коннор, 50 лет

Актрисе досталась роль воительницы Габриэль, верной напарницы Зены. Белокурая Рене уже в 90-е вызвала интерес к нетрадиционным отношениям на телеэкране и покорила миллионы поклонников.

В начале 2000-х, после окончания съемок в сериале, Рене ушла из кино и начала работать на сцене театра. Также она успела за эти года стать режиссером и художницей. Сейчас она пишет красивейшие картины, а деньги с продаж отправляет на благотворительность. Также актриса активно поддерживает ЛГБТ-сообщества и проводит семинары.

3. Тед Рейми, 55 лет

Актеру досталась роль комичного персонажа. Он сыграл Джоксера, мечтающего стать великим воином. Герой Теда сопровождал Зену и Габриэль до пятого сезона. После окончания съемок Тед Рейми мелькал только в эпизодических ролях, в том числе и в сериале "Твин Пикс". После ухода из кино Рейми увлекся музыкой и попробовал себя в роли сценариста.

4. Эдриан Уилкинсон, 43 года

Актриса исполнила роль взрослой дочери Зены, появившейся на свет в результате непорочного зачатия. Эдриан выучилась на хореографа, но после сериала продолжила сниматься в кино. Она появилась в картинах "Звездный путь продолжается" и "Звездный путь: Отступники". Артистка ежедневно занимается йогой.

5. Кевин Сорбо, 62 года

Актер появился в нескольких эпизодах сериала. Он сыграл Геракла и стал эталонным образом древнегреческого героя. После съемок Сорбо прочили огромный успех в Голливуде, но из-за проблем со здоровьем ему пришлось уйти из кино на некоторое время. Кевин перенес три инсульта в начале 2000-х, и после этого вернулся к съемкам. Так, после перерыва, в 2005 году вышел сериал с его участием "Андромеда".

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