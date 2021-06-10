Как изменились звезды культовых сериалов 90-х и нулевых. Фото

Каждый год становится все больше рейтинговых сериалов, от которых невозможно оторваться даже на сон. Раньше же дело обстояло иначе.

Приходилось ждать новую серию, пока ее покажут по телевизору и следить по программе, в какое точно время выйдет сериал. Из-за этого выход нового ситкома был настоящим событием, а его актеры мгновенно становились всемирными звездами и кумирами. OBOZREVATEL решил вспомнить, как выглядели главные "лица" наших любимых сериалов 90-х и нулевых.

1. Элен Ролле – "Элен и ребята"

Этот французский сериал транслировали по телевидению всего два года: с 1992 по 1994-й, но он успел обзавестись массой поклонников, которые с увлечением следили за взаимоотношениями юных героев. Главной звездой "Элен и ребята" стала красавица Элен Ролле, под которую специально был написан сценарий. Сейчас актрисе 54 года, и она занимается музыкой, а не кино.

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2. Блейк Лайвли – "Сплетница"

Премьера этой подростковой драмы состоялась в 2007 году. "Сплетница" стала триумфом блондинки Блейк Лайвли. Благодаря роли Серены ван дер Вудсен, красотку начали приглашать в большое кино, и ее слава не утихает даже сейчас.

Казалось бы, 33 года – идеальное время, чтобы сделать перерыв в карьере и насладиться временем с семьей (она замужем за актером Райаном Рейнольдсом и воспитывает троих детей), но Лайвли продолжает сниматься сразу в нескольких проектах.

3. Зак Брафф – "Клиника"

Ситком о молодых врачах, которые попадают в различные курьезные ситуации во время прохождения интернатуры в клинике, вышел в 2001 году. Тогда харизматичного Браффа настолько полюбили зрители, что сериал выходил целых десять лет.

Во время съемок в "Клинике" и после них Зак успел сняться еще в нескольких проектах: "Страна садов", "Экс-любовник", "Цвет времени", "И проиграли бой" и в многих других.

4. Дженни Гарт – "Беверли-Хиллз, 90210"

Это один из самых долгоиграющих проектов того времени. Сериал шел 10 лет: с 1990-го по 2000-й. Актеры "Беверли-Хиллз, 90210" стали настоящими кумирами молодежи 90-х и нулевых. А Дженни Гарт, сыгравшая роль Келли Тейлор, стала самой яркой актрисой того времени.

Весной 2021 года Гарт отметила 49-летие. Долгое время о ней не было ничего слышно, пока она не начала сниматься в своем собственном реалити-шоу "Дженни Гарт: Жизнь за городом" на американском канале CMT.

5. Сара Мишель Геллар – "Баффи – истребительница вампиров"

Молодежный сериал о борьбе с кровожадными вампирами шел с 1997 по 2003 год и сделал из 21-летней главной героини Сары Мишель Геллар настоящую звезду. Сегодня ей 44 года, и, она уже давно не балует поклонников своими новыми ролями, предпочитая съемкам написание книг о кулинарии.

6. Джиллиан Андерсон – "Секретные материалы"

Джиллиан Андерсон вместе с коллегой по съемочной площадке Дэвидом Духовны удерживали фанатов целых 11 сезонов, вплоть до 2018 года. Сейчас 52-летняя Андерсон сменила имидж и начала сниматься в популярных молодежных проектах. К примеру, ее можно увидеть в нашумевшем сериале "Половое воспитание" от Netflix.

7. Алиса Милано – "Зачарованные"

В конце 90-х мы "подсели" на мистический сериал "Зачарованные", в котором три сестры-волшебницы отважно сражаются с жуткими демонами. Увы, через небольшой промежуток времени после закрытия сериала, главные героини перестали сниматься в кино.

К примеру, Алиса Милано погрузилась в семью и воспитание детей. Однако, совсем недавно Netflix объявил, что актриса получила главную роль в фильме по романтическому триллеру Норы Робертс "Слепая страсть".

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