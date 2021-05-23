Как изменились звезды сериала 'Игра престолов' за 10 лет. Фото

Премьера первого сезона "Игры престолов", основанного на цикле романов Джорджа Мартина, состоялась в апреле 2011 года в Соединенных Штатах Америки.

С тех пор вышло восемь сезонов, которые с нетерпением ждали миллионы зрителей по всему миру. В 2017 году стоимость съемок каждой серии оценивалась почти в 20 миллионов долларов, а сейчас это один из самых лучших масштабных кинопроектов за всю историю. OBOZREVATEL решил узнать, как сейчас выглядят звезды легендарного сериала.

Эмилия Кларк – Дейнерис Таргариен

Жизнь Эмилии Кларк, которая сыграла самую главную героиню сериала, бьет ключем. В прошлом году ей исполнилось уже 34 года. Свой день рождения она решила отпраздновать необычно: выпрыгнув с парашютом из самолета. Снимки в инстаграм она подписала забавным хештегом "кто сказал, что ты можешь летать только на драконах". В ближайшем времени Кларк планирует засветиться в новом фильме от Marvel, а пока она готовит к выпуску собственную серию комиксов "Мать безумия" (M.O.M.: Mother of Madness). Первый выпуск увидит свет в издательстве Image Comics 21 июля 2021 года.

Кит Харингтон – Джон Сноу

Всех фанатов сериала недавно порадовала новость о свадьбе двух актеров сериала – Кита Харингтона и Роуз Лесли, как тут же они успели обзавестись ребенком. Сейчас мировые СМИ умиляют снимки брутального "Джона Сноу" с ребенком в слинге на улицах Лондона.

Натали Дормер – Маргери Тирелл

Натали, как и Кит с Роуз, также скрывала свою беременность до самого рождения ребенка. Дормер всегда скрывала свою личную жизнь и редко говорила об отношениях с актером Дэвидом Оуксом, с которым встречается с 2018 года. Но в начале 2021 года актриса стала мамой дочки, о чем заявила общественности.

Арт Паркинсон – Рикон Старк

В 2021 году Арту, который сыграл самого младшего ребенка Старков в сериале "Игра престолов", стукнуло уже 19 лет. Парень продолжает развивать свою актерскую карьеру, но пока играет в небольших ролях.

Айзек Хэмпстед-Райт – Бран Старк

Айзеку уже 22 года, и несмотря на триумф своего героя в сериале, по всей видимости, он не стремится к активным съемкам, положив все силы на учебу в Бирмингемском университете. Правда, в этом году актера можно увидеть в фильме "Поколение Вояджер".

Мэйси Уильямс – Арья Старк

Актриса продолжила активно сниматься, засветилась в "Докторе Кто", ярком фильме "Новые мутанты" и в десятке короткометражек. В 2020 24-летняя Мэйси перекрасилась в блондинку для съемок в сериале Pistol и даже высветлила свои знаменитые густые брови. В этом образе она появилась 11 мая на церемонии The BRIT Awards 2021, где объявила победительницей певицу Тейлор Свифт.

Софи Тернер – Санса Старк

Из своих коллег-сверстников Софи продвинулась в актерской карьере дальше всех. Но она не только успела сыграть молодую Джин Грей в двух частях "Людей Икс" и сняться в сериале "Выжить", но и выйти замуж и стать мамой. Сейчас Тернер всего 25 лет, но ей есть чем похвастаться.

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