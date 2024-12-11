Как испуганные зайчики. Звезда сериала 'Слуга народа' рассказал о встрече в Москве с актерами, которые вызывающе вели себя на съемках в Украине

Известный актер Дмитрий Суржиков ("Слуга народа", "Коп из прошлого", "Сидоренко-Сидоренко", "Недотурканные", "Клан ювелиров", "Хайтарма", "Смерть шпионам", "Одесса-мама") ), который в свое время, как и многие его коллеги, работал на одних съемочных площадках с российскими актерами, рассказал, как разительно отличалось их поведение – в Украине и России. Актер вспомнил, что встретившись с артистами в Москве, был поражен тем, что дома они "тише воды и ниже травы", в противоположность съемкам в Украине, где вели себя вызывающе.

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Об этом артист рассказал в интервью OBOZ.UA. По его словам, россияне не обрадовались встрече с украинцем, который стал свидетелем их перевоплощения.

В разговоре с Дмитрием Суржиковым мы вспомнили интервью актера Театра Франко Алексея Богдановича, который рассказывал, что на съемках в Киеве чуть не подрался с ярым путинистом Владимиром Стекловым из-за того, что тот пренебрежительно отзывался об украинцах.

"Со Стекловым? Ну классно, красавчик! – искренне порадовался за коллегу Дмитрий Суржиков. – Наблюдал ли я ситуацию пренебрежительного отношения к украинским актерам? Конечно. Это было очень унизительно, но драться – такого не было, пожалуй, не столь накрывали эмоции. Я компенсировал все другим способом. У меня был один проект там. И, как оказалось, они только у нас "распускали хвосты", а дома вели себя тише воды и ниже травы".

"Помню, стоят московские актеры, как испуганные зайчики, под павильоном киностудии, здесь подъезжает машина и выходит украинский актер, – рассказывает о встрече с россиянами Дмитрий Суржиков. – И они с испуганными глазами: "Что, не хватает наших?" Говорю: "То же я могу сказать украинским продюсерам: не хватает своих актеров?" Уже потом понял, в чем дело: я стал свидетелем того, как они там вели себя. Это были совсем другие люди".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что актриса Екатерина Вишнева поделилась шокирующими воспоминаниями о поведении российских артистов на съемочных площадках в Украине. Она объяснила, почему продюсеры приглашали на главные роли артистов из страны-террористки, которые не отличались особой одаренностью. И в то время, когда наши талантливые актеры сидели без работы, россияне позволяли себе приходить на съемки нетрезвыми и прибегать к открытым оскорблениям.

Полное интервью с Дмитрием Суржиковым читайте на OBOZ.UA в четверг, 12 декабря.

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