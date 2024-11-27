Закрывали в отелях, чтобы не пили. Актриса Екатерина Вишнева раскрыла факты шокирующего поведения россиян на съемках в Украине

Актриса Екатерина Вишнева ("Домик на счастье", "Моя любимая Страшко", "Село на миллион", "Хороший парень", "Голова") поделилась шокирующими воспоминаниями о поведении российских артистов на съемочных площадках в Украине. Она объяснила, почему продюсеры приглашали на главные роли артистов из страны-террористки, которые не отличались особой одаренностью.

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И в то время, когда наши талантливые актеры сидели без работы, россияне позволяли себе приходить на съемки нетрезвыми и прибегать к открытым оскорблениям. Об этом Екатерина Вишнева рассказала в интервью OBOZ.UA.

В свое время, как и многие другие коллеги, Екатерина Вишнева работала на съемочных площадках вместе с российскими актерами. Говорит, все, что сейчас рассказывают о тех временах наши артисты, – правда: "Хочу заметить, что подчеркнуть твою неполноценность, обесценить в работе – таким с удовольствием занимались молодые актеры. Старшие этого не делали. Почему такое происходило? Много денег на общие проекты давали россияне – это не секрет. Они и требовали, чтобы их актеры снимались у главных. ролях. Но бюджета на хороших артистов не хватало. Поэтому давайте хоть каких-нибудь, но чтоб русских. Иногда – без достаточного опыта. И понятно, что украинские актеры, игравшие второстепенные роли, выглядели лучше".

"И эти молодые, чтобы "почесать" свой статус, прибегали к открытым оскорблениям, – говорит Екатерина Вишнева. – Один актер (он у нас очень много снимался, его прямо в задницу целовали) позволял себе уходить со съемочной площадки, когда во время общей с ним сцены по сценарию снимали меня. Обычно партнер в таких случаях остается, подыгрывает. А он просто разворачивался и уходил, бросая через плечо: "Со штативом поработаешь". Я ему делала замечания, но ни один человек меня не поддержал – ни режиссер, ни операторы, ни продюсеры".

Екатерина Вишнева говорит, что российские актеры могли позволять себе приходить на площадку пьяными: "Особенно "упорных" откачивали капельницами. Я знаю случаи, когда после смены некоторых просто закрывали в гостиничных номерах, чтобы не напились. А они выпрыгивали через окна, ломали ноги и шли бухать. Однако их все равно продолжали снимать только потому, что они из Москвы. Это бесило страшно. У нас так много хороших актеров сидели без работы, а эти вели себя как муд*ки, но перед ними стелили ковровые дорожки. Слава богу, мы убрали это г*вно из страны, и надеюсь, оно никогда сюда не вернется".

Полное интервью с Екатериной Вишневой читайте на OBOZ.UA здесь.

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