Отец не был ни на одном концерте сына, а мать пострадала от скандала: что известно о родителях ''пропавшего'' Олега Винника

Украинский певец Олег Винник, пропавший из виду общественности более года назад, потерял родителей задолго до полномасштабной войны. Два самых трагических события случились с артистом, когда он почти без перерыва давал концерты для своих "волчиц".

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Отец Винника – Анатолий Григорьевич – так и не успел увидеть сына на сцене, а его мать незадолго до смерти попала в скандал не по собственной воле. OBOZREVATEL решил вспомнить, что о самых родных рассказывал исполнитель (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сначала Олега Винника постигла смерть отца, который собирался ехать на его концерт. Около 9:30 его не стало, а сыну рассказали об этом уже после выступления.

"Родителей уже нет. Отец меня никогда не видел на сцене. Никогда, ни на одном концерте. И в день предстоящего события он ехал ко мне на концерт. И утром умер, в 9:30 утра", – рассказывал артист в одном из интервью.

В тот день, по его словам, в зале царила особая аура, напоминавшая Виннику церковную службу. Он чувствовал запах ладана, поклонники принесли много цветов, а в помещении были иконы. Все подаренные букеты артист отвез на кладбище.

В 2018 году не стало матери певца. Незадолго до смерти она просила сына не отменять концерты и не подводить слушателей. Так Олег Винник и поступил в Тернополе во время выступления на стадионе.

"Мы в тур поехали, если не ошибаюсь, 29 мая 2018 года. Мы начинали с Тернополя. Едем в Тернополь, я спал, а Саня – продюсер – сидит и ему пишут и ссылки бросают, уже в прессе напечатали, что мамы нет. Сын едет на концерт, спит в бусе. Остановили на заправке, Саня мне все выложил, я на дорогу сел и сказал "едем дальше". И вышел на сцену в Тернополе и первым делом рассказал", – вспомнила звезда.

Исполнитель вспомнил, что его мама болела перед смертью и перенесла 3 инсульта. Более того, как писали СМИ, за год до смерти домой к матери известного артиста заявилась фанатка, устроившая скандал и кричавшая, что Винник обещал ее приютить.

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