Рыбчинский рассказал о разговоре с Пугачевой месяц назад и назвал певицу из Украины, которая стала доверенным лицом Путина

Герой Украины, поэт и драматург Юрий Рыбчинский продолжает общаться с некоторыми российскими звездами-эмигрантами, осудившими войну. Например, он разговаривал с певицей Аллой Пугачевой в ее день рождения около месяца назад.

Также деятель культуры вспомнил, какая украинская певица является доверенным лицом диктатора Путина. Об этом и не только Рыбчинский рассказал в интервью Наташе Влащенко.

Поэт считает, что писатели Борис Акунин, Дмитрий Быков и некоторые антивоенно настроенные российские артисты "вывезли с собой настоящую Россию".

"Правильно она говорит – это террористическое государство. Она все понимает так же, как и мы", – рассказал Рыбчинский.

Герой Украины также напомнил, что певица Лариса Долина "следует за Путиным с самого начала" и до сих пор является его первым доверенным лицом. По словам украинца, предательница лелеет мечту стать такой же популярной как Алла Пугачева.

"Долина пошла в политику и поняла те выгоды, которые это дает. Она – тень Путина, будем так говорить", – высказался поэт.

Он упомянул также Таисию Повалий, которая подыгрывает российской пропаганде. Юрий Рыбчинский считает, что ее пророссийский путь начался с "Партии Регионов" много лет назад.

Ранее OBOZ.UA писал, что Рыбчинский рассказал о работе с Кучмой и метко ответил на вопрос, который посоветовал бы Зеленскому.

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