Кайли Дженнер родила второго ребенка

Американская предпринимательница и модель Кайли Дженнер сообщила, что родила второго ребенка от своего избранника-рэпера Тревиса Скотта. Вероятно, роды состоялись еще 2 февраля 2022 года.

Об этом свидетельствует краткая подпись "2/2/22" под фотографией с рукой малыша в Instagram звезды. У влюбленных родился мальчик (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На черно-белом кадре видно маленькое запястье новорожденного и немного большую руку, вероятно, старшей сестры мальчика, первой дочери Кайли – 4-летней Сторми.

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Молодые родители еще не раскрыли имени сына, но по фотографии можно понять, что модель уже выписали из больницы.

В комментариях пару поздравили коллеги по шоу-бизнесу, семья и обычные фанаты, а звезда реалити "Семейство Кардашьян" опубликовала фотографию с роскошными разноцветными букетами цветов в своем доме.

"Мама двух жизней", "Поздравляем, Кайли", "Мы любим твоего малыша", "Красивая мама и красивый ребенок", – говорится в сообщениях под фотографией.

За несколько часов пост собрал 10 миллионов лайков и 100 тысяч комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты модели заподозрили, что она родила еще в декабре 2021 года. Об этом свидетельствовали некоторые наблюдения, однако, информация не подтвердилась.

Кратко о звездах:

Кайли Дженнер – – американская модель, предпринимательница, светская и медийная личность. Участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Основательница и владелица компании Kylie Cosmetics.

Тревис Скотт (настоящее имя Жак Берман Уэбстер ) – американский рэпер и продюсер. В 2019 году вместе с Netflix выпустил автобиографический фильм "Look Mom I Can Fly".