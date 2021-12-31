Фанаты Кайли Дженнер уверены, что модель тайно родила

Внимательные поклонники американской модели Кайли Дженнер уверены, что модель уже родила своего второго ребенка, однако держит этот факт в тайне. Они нашли несколько "подсказок" в последних фото и видео семьи звезды.

По мнению фанатов, существует минимум три зацепки, доказывающие, что у Кайли и певца Тревиса Скотта перед Новым годом произошло долгожданное пополнение в семье. Теорией подписчиков семьи Кардашьян-Дженнер поделилось издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, по словам внимательных поклонников, на одной из недавних stories барабанщик Blink-182 и жених Кортни Кардашян Тревис Баркер случайно снял наполовину заполненную детскую бутылочку. Отметим, что младшему сыну сестры Кайли исполнилось 7 лет.

Видео дня

Второй "зацепкой" стала 3-летняя дочь Кайли, попавшая в одно из видео Хлои Кардашьян. Маленькая Сторми единственная среди всех взрослых и детей во время семейной фотосессии была в медицинской маске.

Подписчики предположили, что такая осторожность в окружении родных может быть обусловлена тем, что дома девочку ждет новорожденный ребенок, который в первые недели жизни особенно уязвим. Интересно, что сама Кайли на фото и видео не появилась.

Последним аргументом сторонников теории о тайных родах стал новый маникюр Дженнер. Модель, известная своими роскошными длинными ногтями, неожиданно обрезала их перед Новым годом. Звезда сделала классический френч и квадратную форму, поэтому фанаты решили, что она контактирует с малышом и боится случайно его ранить.

Коротко о звезде:

Кайли Дженнер – американская модель, предпринимательница, светская и медийная личность. Участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Основательница и владелица компании Kylie Cosmetics.

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