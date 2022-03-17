Каддафи, Чаушеску, Хусейн. В сети напомнили Путину, как умирали диктаторы

В сети распространяется ролик о мученической смерти диктаторов Николае Чаушеску, Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна. Все они были жестоко убиты за свои поступки и репрессии по отношению к народу.

Авторы опубликовали историческую справку на Youtube-канале и адресовали ее российскому диктатору Владимиру Путину, поскольку история повторяется и его кончина может быть похожей (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ливийский революционер Муммар Каддафи и один из самых жестоких диктаторов арабского мира в конце правления скрывался в канализационной трубе. Позже его нашли, пытали и застрелили в возрасте 69 лет.

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Румынский правитель Николае Чаушеску пытался скрыться, но его поймали и расстреляли вместе с женой за кровавые преступления против народа Румынии. Ему был 71 год.

Иракский президент Саддам Хусейн, который ценой репрессий захватил власть, скрывался в погребе 249 дней. Затем его нашли и присудили к смертную казнь. Хусейна повесили в возрасте 69 лет.

Пользовательница сети отметила, что интересно – практически всем жестоким вождям было по 69 лет.

Российскому диктатору Владимиру Путину также 69 лет, он прячется в бункере на Урале и беспощадно убивает украинский народ, обстреливая жилые дома.

Ранее OBOZREVATEL писал, Путин в молодости плохо одевался и был некрасивым. Его жена Людмила часто плакала, поскольку ей приходилось воспитывать двух дочерей почти самостоятельно.

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