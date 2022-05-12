Кабаева празднует свой 39-й день рождения, Путин улетел к ней в Сочи, – The Mirror

Президент-диктатор Российской Федерации Владимир Путин накануне засветился в Сочи, посещая образовательный центр "Сириус". Однако поговаривают, что на курорт военный преступник приехал не только по делам, но и посетить свою вероятную любовницу Алину Кабаеву в ее 39-й день рождения.

Журналисты The Mirror выяснили, что именно в Сочи бывшая гимнастка будет отмечать праздник 12 мая. Однако чем будут заниматься убийца с избранницей не сообщили (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Неизвестно, что Алина Кабаева будет делать сегодня, в свой день рождения, но на этой неделе Владимир Путин прилетел на курорт Сочи, где, по слухам, живет Кабаева", – говорится в материале.

Видео дня

По данным российских СМИ, диктатор накануне был гостем детского образовательного центра "Сириус", где обсуждал вопросы, в том числе касающихся украинских малышей из оккупированных Донецка и Луганска.

Однако о дальнейших планах военного преступника команда его пропагандистов не объявила, а потому существует вероятность, что он остался на курорте.

Напомним: после того, как власти Швейцарии объявили, что Кабаевой нет на территории их страны, а сама спорстменка неожиданно впервые за долгое время вышла в публичное пространство в РФ, появились слухи, что она поселилась в Сочи.

Очевидно, что любовница Путина не живет в его бункере, ведь готовится к детским спортивным состязаниям, названным в свою честь, – "Алина". Впервые об этом стало известно 21 апреля, когда она посетила тренировку в Москве.

Кстати, на спортивное мероприятие бывшая гимнастка пришла в люксовых кроссовках, цена которых достигает свыше $1000. Вероятно, отечественные бренды для этой цели не годятся.

Как сообщал OBOZREVATEL, готовясь к шоу, олимпийская чемпионка дала интервью пропагандистской программе "Время", где впервые открыто показало свое обручальное кольцо. Украинцы предположили, что предложение Кабаевой сделал именно Путин, поэтому увидели в этом хороший знак.