Любовница Путина Кабаева впервые за долгое время вышла в свет и удивила странными изменениями во внешности. Фото

Спортсменка Алина Кабаева, которую называют любовницей диктатора-президента РФ Владимира Путина, впервые за долгое время вышла в свет. Интересно, что за период отсутствия в медиапространстве, бывшая гимнастка, вероятно, прибегла к изменениям во внешности.

Фотографиями с бывшей звездой спорта поделилась в Instagram тренер Екатерина Сиротина. Вместе они готовят детей к благотворительному именному фестивалю Кабаевой в Москве (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Первый репетиционный день Фестиваля Алины Кабаевой. Очень круто снова погрузиться в особую творческую атмосферу этого мероприятия", – говорится в подписи.

Видео дня

Бывшая гимнастка пришла на репетицию в светлых джинсах, белой рубашке и вязаном кардигане. Ее волосы были заплетены, а на лице – натянутая улыбка.

Можно заметить, что за время отсутствия в медиапространстве внешность любовницы Путина сильно изменилась. Ее лицо стало более подтянутым.

В СМИ поговаривают, что к этому приложил руку семейный пластический хирург Путина, ведь их лица стали более похожими.

Кроме этого, на пальце избранницы диктатора можно заметить обручальное кольцо, хотя раньше она не объявляла о намерениях выйти замуж.

Отметим, что последний раз на публику Кабаева выходила в декабре 2021 года. Тогда она посетила открытие турнира "Небесная грация". В 2022 году ее можно будет увидеть на фестивале художественной гимнастики приуроченном ко Дню защиты детей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Путин отправил любовницу в Швейцарию, ведь до его вторжения в Украину государство сотни лет сохраняло нейтралитет, что делало ее безопасным для укрывательства. Позже выяснилось, что в стране Кабаевой нет.